Susținători ai conspirației QAnon s-au strâns în Dallas, așteptând întoarcerea lui John F. Kennedy Jr! „Profeția” spune că urma să îl numească pe Donald Trump președinte

Sute de susținători ai conspirației QAnon s-au strâns astăzi în centrul orașului Dallas, în așteptarea lui John F. Kennedy Jr, fiul fostului președinte american. John F. Kennedy asasinat în 1963, și fiul acestuia, mort din 1999, în urma unei tragedii aviatice. Potrivit conspirației, fiul fostului președinte american ar fi trebuit să își facă apariția în centrul orașului Dallas, pe 2 noiembrie, la ora 11.55,

și să anunțe reînvestirea în funcție a lui Donald Trump. John F. Kennedy Jr. ar fi urmat să devină vicepreședinte.

Adepții conspirației QAnon s-au strâns chiar în locul în care fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, John Fitzgerald Kennedy, a fost asasinat, în urmă cu 60 de ani. Susținătorii au venit cu scaune, pancarte și au așteptat cu sufletul la gură împlinirea profeției. Spre dezamăgirea lor, fiul lui John F. Kennedy, mort de mai bine de 20 de ani, nu și-a făcut apariția.

Această teorie cu privire la reîntoarcerea lui John F Kennedy Jr i-a luat prin surprindere chiar și pe experții care urmăresc astfel de comunități. Ei susțin că până și conducerea QAnon consideră această teorie deplasată.

