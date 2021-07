Susținătorii ultimilor Războinici de la Survivor România, întâlnire în direct! Cine va ajunge în Marea Finală

Susținătorii ultimilor șase concurenți de la Survivor România 2021, în platoul emisiunii Teo Show [Sursa foto: Captură KANAL D] 17:51, iul 1, 2021 Autor: Clara Ionescu

Marea Finală Survivor România 2021 se apropie, iar Războinicii și Faimoșii rămași în competiție simt din plin această emoție. La fel de entuziasmați sunt și rudele celor șase concurenți care au mai rămas în Republica Dominicană. Doar patru dintre ei vor ajunge în Marea Finală, iar acest deznodământ va fi stabilit în urma individualelor.

În platoul emisiunii Teo Show au fost invitați oameni importanți din viața celor șașe concurneți care au mai rămas la Survivor România 2021. Ioan Chițu, fratele Mariei, a vorbit despre strategiile de care este acuzată sora lui.

„Stiu ca are momente in care ii este greu, dar este foarte puternica. Sincer, mi-a depasit asteptarile foarte mult, mai ales pe plan sportiv. Este o leoaica. Este sensibila, dar stiam ca exista o putere in ea si pot spune ca si-a dezvoltat-o la Survivor. (…) Nu cred ca e dezavantaj sa fii fata, pentru ca nu conteaza doar probele sportive, totul e o proba sociala. Conteaza ce strategii folosesti, dar aceste strategii trebuie sa fie placute publicului. (…) Eu cred ca Maria a emaptizat foarte mult cu Elena, ea empatizeaza cu nedreptatile, iar Elena a trecut prin multe nedreptati. Maria nu le-a luat apararea lui Albert sau Elenei pentru fani, ci pentru ca nu a suportat sa vada nedreptatea. Nu a facut-o din interes, pentru ca si-a pus o tinta pe spate”, a declarat fratele Războinicei.

Fratele Mariei Chițu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Maria Craciun, mama lui Marius, este foarte mândră de parcursul fiului ei. Ea încearcă să nu fie afectată de comentariile negative pe care le primește în mediul online.

„Și-a dorit foarte mult sa ajunga aici si a reusit, e foarte ambitios de mic. A dat dovada de caracter, bunavointa. Pentru mine este importanta sanatatea, nu as avea de ce sa ma supar daca ar castiga altcineva. E importanta starea lui mentala, sanatatea si faptul ca a venit aici si a demonstrat ce poate. (…) Am vazut comentarii jignitoare, sa se duca acasa ca ii ajunge, iar eu le dau block direct”, a declarat mama lui Marius Crăciun.

Ttaăl lui Albert Oprea [Sursa foto: Captură KANAL D]

Tatăl lui Albert Oprea, despre evoluția fiului său la Survivor România 2021

Tatăl lui Albert a fost surprins de ambiția și puterea de care fiul lui a dat dovadă în Republica Dominicană. El susține că fiul lui s-a descurcat mult mai bine în competiție după plecarea anumitor persoane cu care se afla în conflict.

„Este foarte important daca va castiga, faptul ca a ramas singurul veteran de la Războinici si prin cate a trecut. A fost pus la zid si s-a luptat cu totul si cu Războinicii si cu Faimosii. Îl consider un baiat foarte tare si fizic, psihic, mental. M-a surprins, dar aveam incredere in el, stiam ce poate si a transmis oamenilor cei șapte ani de acasa, educatie, s-a si vazut prin oamenii minunati care l-au sustinut in numar atat de mare si as vrea sa le multumesc pe aceasta cale. Ma bucur foarte mult si am incredere in continuare ca va face o surpriza (…) Albert se incadreaza intru totul cerintelor unui supravietuitor, incepand de la fizic, psihic. S-a demonstrat ca, dupa ce au plecat unii concurenti, a dat dovada de sportivitate”, a mărturisit tatăl Războinicului.

Viorel Constantin, prietenul lui Andrei, a intervenit și el la Teo Show, prin Skype. Tânărul a mărturisit că are încredere că Războinicul are tot ce îi trebuie pentru a câștiga competiția: „Inainte sa plece am fost la el si a plecat cu mult curaj, ne-am antenat inainte, ne-am pregatit amandoi, totul pentru el. Am vorbit intre noi, ne uitam la competitiile de anul trecut si ne gandeam cum trebuia facut. Eram sigur ca se va descurca, chiar cred ca o sa castige competitia. (…) Sunt multi invidiosi, de asta e atâta hate. Lumea nu stie cat de multa munca este in spate pentru ca Andrei sa ajunga unde este”.