Susținerea este sublimă, dar de ce lipsesc armele? Ce spun experții despre lista de „cumpărături” a Ucrainei pentru Occident: „Aici ucrainenii includ nu numai apărarea” | EXCLUSIV

În speranța că o listă clară cu necesarul pentru continuarea războiului va accelera livrarea ajutorului militar, oficialii ucraineni au comunicat direct și deschis cererile pentru Occident. Lista a fost postată de consilierul-șef al Președintelui Ucrainei, Mykhailo Podolyak, pe pagina sa de Twitter.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.