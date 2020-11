Sute de morți din cauza infecției cu COVID-19 sunt lăsați la morga din New York!

Sute de persoane lăsate la morga

Situație de neimaginat în Statele Unite ale Americii! La New York, 600 de persoane, care s-au stins din viață din cauza infecției cu COVID-19, se află, încă, în camere frigorifice. Guvernatorul statului a vorbit despre problema actuală.

Din cauza pandemiei de coronavirus, mii de persoane s-au stins din viață. Pentru o mare parte din aceste victime, rudele nu și-au putut permite să le îngroape, iar peste 600 de persoane au fost lăsate la morga. Camioanele frigorifice sunt parcate lângă morga înfiinţată, în luna aprilie a acestui an, după ce a izbucnit pandemia de noul coronavirus în Statele Unite.

„Vă amintiţi ce copleşitor a fost, ce pierderi de vieţi, cum aveam cimitirele pline? Am fost nevoiţi să-i ţinem în camioane frigorifice, pentru că nu mai aveam unde să-i ducem. Mureau 800 de oameni într-o zi, într-o singură zi. Spitalele de urgenţă erau precum zonele de luptă. Nu mai aveam loc în cimitire în New York, îi înmormântau la Hart Island. Cum de nu ne amintim acest lucru?” - a spus Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York.

În New York au fost înregistrate, de la începutul pandemiei, peste 600 de mii de cazuri de noul coronavirus şi peste 34 de mii de morţi.

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 4.207 cazuri noi de COVID-19, din 9.938 de teste efectuate. Alți 130 de români au murit după ce s-au infectat cu coronavirus, în timp ce la terapie intensivă sunt internați 1.160 de pacienți COVID. Până astăzi, 23 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 422.852 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 296.844 de pacienți au fost declarați vindecați.