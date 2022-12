Svetlana, o bunică de 66 de ani, a ucis-o într-un mod brutal pe iubita nepotului ei. Metoda halucinantă prin care a încercat să scape de trupul tinerei: „Nu va mai deranja pe nimeni altcineva”

In articol:

Crimă teribilă în Rusia! O pensionară în vârstă de 66 ani, Svetlana Shilyaeva, supranumită și ”Bunicuța Spintecătoare”, a ucis-o cu bestialitate pe iubita nepotului ei, în timp ce tânăra făcea duș. De precizat este că, femeia a lucrat ca patolog la una dintre cele mai importante clinici din Rusia și pusese la cale un plan macabru pentru a scăpa de cadavrul victimei.

Concret, Svetlana a măcelărit-o pe Yuliya Pazylova, în vârstă de 29 de ani, atunci când se afla la duș, apoi i-a dezmembrat corpul, aruncându-i resturile în diferite zone din oraș, conform presei locale. Mai mult decât atât, bucăți din trupul victimei au fost date câinilor, drept hrană, potrivit Daily Star .

După ce a ucis-o, Svetlana a dat victima dispărută

La scurt timp după ce a ucis-o, Svetlana a anunțat autoritățile că, de fapt, victima a dispărut, însă în cele din urmă, ”Bunicuța Spintecătoare” a fost nevoită să recunoască fapta, după ce la aproximativ două luni de la tragedie a fost supusă detectorului de minciuni, picând ulterior testul.

Mai mult decât atât, Svetlana i-a povestit persoanei care a interogat-o cu lux de amănunte cum a ucis-o pe iubita nepotului ei: "Cum exact am omorât-o? Ușor. Am luat un cuțit de bucătărie și am intrat în baie. Făcea duș și am înjunghiat-o de două ori- în stomac și genunchi, și o dată... și asta a fost tot. S-a prăbușit!".

Autoritățile au continuat, însă, să-i adreseze întrebări după ce și-au dat seama că mărturia sa este incompletă, așa că i s-a adresat și întrebarea: "Odată, unde?'', femeia răspunzând imediat: "Ultima dată? În inimă!".

De precizat este că, Yuliya era partenera de viață a nepotului Svetlanei, Svyatoslov Psaylov, în vârstă de 22 de ani, și locuiau în aceeași casă. După crimă, pensionarea i-a transmis mamei tânărului că partenera lui ”nu va mai deranja pe nimeni altcineva”.

În ciuda faptului că Svetlana a aruncat rămășite din trupul neînsuflețit al victimei, pentru a scăpa de orice urmă de vinovăție, autoritățile au găsit probe de sânge în casă. Femeia se află în arestul oamenilor legii, sub suspiciunea de crimă, până pe data de 15 februarie, de către un tribunal din Tula. Dacă va fi găsită vinovată, Svetlana riscă până la 15 ani de închisoare.

Yuliya Pazylova și Svyatoslov Psaylov [Sursa foto: Facebook ]