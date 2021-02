Sylar, mentalistul care l-a folosit pe Smiley drept asistent la Românii au Talent, sezonul 11. Alexandra Dinu: ”Ești foarte carismatic”

In articol:

Sylar, mentalistul care l-a folosit pe Smiley drept asistent la Românii au Talent, sezonul 11. Andi Moisescu nu s-a lăsat vrăjit de concurent și i-a dau un ”NU”.

Sylar, mentalistul care l-a folosit pe Smiley drept asistent la Românii au Talent, sezonul 11

Sylar și-a început cariera uitându-se la marii mentaliști pe internet. Așa a desoperit concurentul că este pasionat de trucuri și magie și s-a reorientat profesional.

”Este prima oară când am așa public mare în România. Nu am mai făcut un show în română de zece ani așa că sunt complet emoționat. Mă numesc Bogdan Mangu, Sylar este numele meu de scenă. Am 31 de ani, sunt din Constanța, dar stau în Londra de 11 ani. Pasiunea mea pentru magie a venit când lucram la un bar în Constanța, care era ziua bar și noaptea club.

Citeste si: Gabriel Dinu, artistul din garaj, care i-a uimit pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 11. Andi Moisescu: ”Gabriel este apariția de senzație din acest sezon”

Sylar, mentalistul care l-a folosit pe Smiley drept asistent la Românii au Talent, sezonul 11.[Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Ziua nu era nimeni la bar și mă plictiseam și mă uitam pe YouTube, așa l-am descoperit pe David Blaine. Astfel am început să învâț niște trucuri pentru clienți și de acolo am început, am exersat foarte mult și am realizat că pot să fac asta ca și meserie și dea atunci mi-am zis, o să fiu magician”, a spus Syler în prezentarea sa.

Sylar a făcut un număr de magie și l-a folosit ca asistent pe Smiley. Însă, numărul de magie nu l-a impresionat pe juratul, Andi Moisescu.

Citeste si: Alexandru Nica, duet cu iubita din Japonia la Românii au Talent, sezonul 11. Andra: ”L-aș propune la premiul de originalitate”

Sylar, mentalistul care l-a folosit pe Smiley drept asistent la Românii au Talent, sezonul 11.[Sursa foto: Captură TV]

Sylar, trei de ”DA” și un ”NU”, oferit de Andi Moisescu

Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu i-au oferit concurentului cei trei de ”DA”, necesari pentru un loc în

etapa următoare.

”Știi care e marele risc atunci când începe să te pasioneze magia ca spectator, că ajungi să vezi momente și la magie, vraja nu ține de foarte multe ori. Sunt tipuri de magie la care poți fi vrăjit de multe ori la rând și unele la care ești vrăjit o dată. Trebuie să îți spun că nu a fost pentru mine wow-ul pe care îl aștept atunci când e un număr de magie”, a spus Andi Moisescu, motivându-și ”NU-ul” pe care i l-a dat concurentului.

”Mi-a plăcut că ești foarte carismatic. Avem nevoie de magie”, a conchis Alexandra Dinu, care i-a oferit ”DA-ul” decisiv, care să-l trimită în etapa următoare.