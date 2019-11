Avand un succes international, Tamiga&2Bad, doi artisti indragiti de un public atat de variat, lanseaza astazi o noua melodie, cu un sound fresh si influente orientale, in colaborare cu Sprint Music.

Citeste si: Amna, dezvăuiri în premieră la ”Secrete de vedete by Claudia Pavel”, live pe kfetele.ro! ”Ziua eram traducătoare, noaptea cântam în cafenele”

Tamiga&2Bad au filmat intr-un loc bantuit! Cine se ascunde in spatele proiectului muzical!

Videoclip-ul piesei "AYAYA", a fost filmat in incinta Teatrului de vara Bazilescu, loc ce este incadrat in TOP 5 - Cele mai bantuite locuri din Bucuresti. Din acest frumos proiect muzical face parte Laurentiu Constantin, fost component al trupei Body&Soul.

„Pe internet circula zvonul ca teatrul ar fi bantuit chiar de stafia juristului Bazilescu, cel care a donat terenul pe care a fost ridicat parcul. In prezent, exista o pagina dedicata acestui loc unde se cauta persoane interesate de o expeditie catre acest loc pentru a gasi dovezi cu privire la zvonurile existente", marturisesc artistii. Nu au avut parte de peripetii la filmarile videoclipului, insa datorita locatiei aleasa pentru acesta, suspansul a fost de amploare. Filmarile s-au prelungit pana tarziu in noapte iar scenariile create in jurul acestui subiect au depasit putin imaginatia artistilor!