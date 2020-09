In articol:

Radu Mariana Diana, tânăra dispărută

Pe zi ce trece auzim din ce în ce mai des de cazuri de dispariție, iar în mare parte este vorba de femei tinere.

La fel este și în cazul tinerei Radu Mariana Diana, o adolescentă în vârstă de 17 ani, mamă a doi copii, semnalată ca fiind dispărută. Poza femeii apare pe site-ul Poliției, cu descrierea semnalmentelor: înălțime 165 cm; greutate 65kg; ochi căprui.

O femeie a anunțat pe Facebook dispariția tinerei, printr-o postare care stârnit imediat atenția internauților.

„Bună ziua mămici, știu ca postarea nu este potrivita pentru grup dar avem mare nevoie de ajutor și nu știm pe unde sa mai postam poate aflam ceva. Nepoata soțului meu a dispărut vineri după amiaza de acasă ( Caldarasti, Buzău), a fost văzută urcând în autobuzul de București, șoferul garantând ca ea a coborât la autogara obor din București, acolo a fost văzută ultima oara. De atunci nu se mai știe nimic, ea ar fi vorbit cu cineva sa o aștepte, o sa pun și poza lui poate totuși îl cunoaște cineva și ne poate ajuta.Ea era căsătorită și avea 2 copii.”

În urma mesajului, în comentariile lăsate la fotografia atașată, mai mulți oameni au pornit o adevărată anchetă online. Din curiozitate și din dorința de a ajuta, internauții au purtat discuții despre bărbatul posibil implicat în dispariția Marianei Diana.

Comentariile lăsate la anunțul dispariției fetei, alături de o poză cu bărbatul suspectat

„Domnul din poza este presupusul om cu care a plecat. Poate îl cunoaște cineva, vreo ruda..”, a scris în comentarii femeia care a făcut postarea inițială.

Mai mult, un bărbat care a fost pus la curent cu cazul a intrat pe profilul de Facebook al tânărului unde a observat că fata dispărută i-a lăsat o declarație de dragoste! De aici, omul a tras concluzia că există și varianta plecării de bunăvoie, cei doi părând să se cunoască destul de bine.

„Ati încercat sa l contactați pe dansul?”, a întrebat o tânără, dorind să ajute.

Bărbatul suspectat că este implicat în dispariția fetei le-a dat block rudelor!

Aflăm astfel că ruda care se ocupă de promovarea cazului pe internet pentru a atrage atenția a luat legătura cu bărbatul suspectat că ar fi în compania tinerei dispărute!

„Am vorbit puțin, a zis ca nu știe, după ca a vorbit cu ea dar nu știe unde ea, după ca ar știi unde este și ca ne ajuta sa o găsim și într un final sa ne dea Block”.

Cum acest mesaj nu a făcut decât să întărâte și mai mult spiritele pe Faceebok, o altă femeie a intervenit, punctând faptul că și ea crede că tânărul este implicat direct.

„Este cu siguranta la acest individ deoarece la poza de profil are un comentariu cu " te iubesc" de la fetita disparuta. Acum nu stiu cum sa l gasiti daca nici politia nu are vreo idee, dar ati putea sa dati mesaj persoanelor care i au dat like pe facebook la pozele publicate si sa cereti cateva informatii despre el..poate aveti noroc! Succes si multa putere si sper sa o gasiti!”

Ultimul răspuns online al femeii care a făcut anunțul a fost „Am făcut o și pe asta... Nimic..”

Știre în curs de actualizare