Tânărul care l-a filmat pe Jean Claude Van Damme a făcut primele declarații: „Nu era nici K.O. de beat. Ne-am împrietenit”

Noi declarații despre filmulețul viral cu Jean Claude Van Damme [Sursa foto: Captura Video] 23:25, iul 21, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Jean Claude Van Damme a devenit subiectul de discuție al momentului în România. Celebrul actor, care a ajuns în România pe 20 iulie, a fost filmat în timp ce se plimba prin București și acsulta manele, alături de alte trei persoane.

Gabor Ianku Strinfi, șoferul care l-a și filmat pe actor, a făcut un nou live pe pagina sa de Facebook, în care a clarificat cum stă situația. Mai mulți internauți l-au criticat pe tânăr pentru că l-a filmat pe Jean Claude Van Damme și i-ar fi stricat imaginea cu imaginile care au ajuns în mediul online.

„M-am întâlnit cu celebritatea internațională. Pentru mine a fost ceva enorm să-l întâlnesc şi mai ales să fiu cu el la masă şi să mă plimb. Ne-am distrat, ne-am simţit bine, după cum aţi văzut şi pe live. Îi văd pe unii acum care comentează că i-am stricat imaginea. Vorbiţi toţi cum vreţi. Să fiţi sănătoşi toţi, şi cei care vorbiţi de bine şi cei care vorbiţi de rău. Vreau să vă spun să nu mai fiţi răutăcioşi, fiţi voi băieţi buni. E cazat la omul la hotel 6 de stele. Nu era nici K.O. de beat, nici 'tras'. În Bucureşti ne-am întâlnit. Am profitat de ocazie şi până la urmă n-am fost nici beat în halul ăla, n-am fost nici singur să-mi fac de cap, am fost cu taică-miu”, a declarat Gabor Ianku Strinfi.

Jean Claude van Damme, filmat pe manele [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Șoferul care l-a filmat pe Jean Claude Van Damme, despre noepatea petrecută cu actorul: „Am băut, ne-am distrat”

Gabor Ianku Strinfi a mai spus că Jean Calude Van Damme nu a fost însoțit de niciun bobyguard și a acceptat să vină de bunăvoie cu ei. Vedeta în vârstă de 60 de ani a petrecut toată noaptea cu ei, după care a fost adus de același șofer la hotelul luxos la care era cazat.

Citeste si: Ce manea asculta Jean-Claude Van Damme în mașină, în România? VIDEO

„Ne-am întâlnit în seara respectivă, ne-am împrietenit. Am hotărât să ieşim în oraş şi am ieşit cu maşina mea personală, nu cu taxiul sau alte chestii. N-a fost obligat, n-a fost forţat, nici nu cred că poate cineva să-l forţeze cineva. Eu sunt o persoană simplă, nu sunt interlop, nu sunt mafiot. Să vorbim și noi realitatea. Nu mai fiți și voi invidioși! A fost un respect reciproc. Ne-am simțit bine, am băut, ne-am distrat. L-am lăsat pe om la cazare lui și mi-am văzut de drum. Ne-am distrat de la 8 seara până la 9 dimineața, 10 chiar. Nu a fost cu lume după el, cu bodyguarzi după el, gândiți și voi logic”, a mai spus tânărul.