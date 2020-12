Tânărul de 27 de ani care a investit 50.000 de dolari pentru a arăta ca un extraterestru! "Vreau să fiu o ființă extraterestră.."

Vinny, tânărul de 27 de ani, a investit până la vârsta aceasta 50.000 de dolari pentru a avea un look-ului unei extraterestru. Băiatul și-a făcut nenumărate operații estetice până la momentul actual și nu vrea să se oprească aici.

Vinny Ohh, tânărul care vrea să arate ca un extraterestru

De când era în adolscență, Vinny și-a dat seama că vrea să fie cât mai diferit față de ceilalți. De cele mai multe ori, tânărul a susținut faptul că el nu se consideră bărbat și chiar își dorește să își elimine organele genitale: ”Vreau să fiu o ființă extraterestră fără sex. Vreau ca exteriorul meu să reflecte cum mă simt în interior”.

În ultimii ani, Vinny a suferit nici mai mult, nici mai puțin de 110 intervenții. Printre acestea se numără: 5 peelinguri faciale, 20 ședințe de criogenare, 12 intervenții de mărire a obrajilor, 5 intervenții cu botox și alte două pentru a căpăta fruntea fruntea unui extraterestru, 35 tratamente cu lase pentru fata și corp, 12 proceduri de augumentare a buzelor, 5 rinoplastii, 10 fillere pentru riduri și unul cu botox în zona ochilor.

”Imaginea generală pe care o vreau este de extraterestru. Vreau să fiu un hibrid, nu bărbat au femeie. Am vrut să nu am gen de când aveam 17 ani. M-am dus la medici pentru a vedea dacă este posibil, dar nu am avut noroc. Nu vreau ca oamenii să creadă că încerc să mă transform într-o femeie. As putea trăi fără organele sexuale.”

De asemenea, tânărul a mai dat și primele declarații despre ce părere au părinții lui față de obiectivul său.

”Reacția inițială a părinților mei când coboram scările, cu pantofi cu tocul de nouă centimetri, a fost frica absolută, teroarea și totul m-a rănit. Acum ei au tranformat asta în iubire și înțelegere. Sunt foarte, foarte norocos”, a povestit el conform Yourtango.