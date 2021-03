Tania Budi, la un pas de tragedie! Vedeta a fost implicată într-un accident grav și s-a lovit la cap: „Am avut memoria pierdută câteva ore”

In articol:

Tania Budi a trecut prin clipe de coșmar. Blondina a văzut moarte cu ochii, după ce a fost implicată într-un accident grav, în urma căruia și-a pierdut memoria și a rămas cu o coastă fisurată. Medicii au anunțat-o că nu are de ce să se îngrijoreze, în urma testelor și analizelor, aceasta se va pune în circa două luni pe picioare.

Vedeta în vârstă e 53 de ani este o mare împătimită a echitației și chiar în timpul unei ședințe de călărie s-a întâmplat întreaga scenă. Aceasta recunoaște că nu-și luase toate măsurile de precauție, de pildă, nu purta casca în momentul accidentlui. După impactul cu solul, Tania a rămas inconștientă preț de câteva secunde, iar mai apoi i s-au șters din memorie circa doi ani, crezând că are 51 de ani și nu 53.

Tania Budi: „ Am o coastă fisurată și am avut memoria pierdută pentru câteva ore”

Deși acum face haz de necazul care i s-a întâmplat, Tania Budi a avut ceva probleme după ce a căzut de pe cal. Aceasta și-a pierdut memoria preț de câteva ore și acum are o coastă fisurată, însă medicii spun că în două luni va fi vindecată complet.

„ Am fost la medic, mi-am făcut computer tomograf, totul e ok. Am o coastă fisurată și am avut memoria pierdută pentru câteva ore. În vreo două luni, am înțeles că asta se sudează la loc. Acum fac numai glume pe tema acestui subiect, a fost o întâmplare haioasă, pentru că au apărut tot felul de povești după ziua aceea.

Chiar în ziua în care am plecat de la grajduri, m-au luat fratele meu și un prieten și m-au dus la medic. Eu îi întrebam din 5 în 5 minute ce s-a întâmplat, iar ei ziceau că am căzut în cap. După, la câteva minute, iar îi înrebam ce s-a întâmplat. Până să îmi revină toată memoria, la un moment dat, m-am uitat pe rețeta pe care mi-a dat-o doctorul, în timp ce vorbeam cu o prietenă la telefon. Mi-am văzut numele pe rețetă și vârsta. Atunci eu am început: ‘ dar ce a scris omul ăsta aici, 53 de ani? Ce, eu am 53 de ani?.

Și prietena mea m-a întrebat: ‘dar câți ani ai? 51 de ani, ziceam eu. Practic toate amintirile din ultimii doi ani erau șterse. Am pus întrebări și despre oameni care se aflau cu doi ani în urmă, în viața mea. Creierul blochează automat neuornii în a comunica între ei imediat dupa un șoc și probabil s-a întâmplat acest fenomen. Data viitoare când voi cădea mi-as dori să-mi pierd memoria pe ultimii 20 de ani', a declarat Tania Budi.

