Tania Popa s-a căsătorit după o săptămână de relație! Dezvăluirea incredibilă pe care actrița a făcut-o abia acum: „Am zis DA. Eu nu știam numele de familie”

Tania Popa se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, aceasta a atras publicul de partea sa prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, un moment de sinceritate având și recent, atunci când a făcut o serie de dezvăluiri

despre căsnicia sa, povestind cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre ea și soțul ei.

Actrița a dezvăluit că ea și partenerul ei de viață s-au căsătorit după o săptămână de relație și se bucură că a făcut acest pas, căci în prezent se bucură de o căsnicie minunată.

„În momentul ăsta, vreau toate domnișoarele care așteaptă de ani de zile prințul pe cal alb, așteaptă cel mai frumos, mai talentat, mai cu familie, mai cu stare, mai cu tot, să caște bine ochii și urechile și să mă asculte.

Sunt o lecție vie că așa ceva nu există, că, în viață, dacă stăm și așteptăm și visăm în astre cu ochii deschiși, o să treacă viața pe lângă noi și o să ajungem niște babe bătrâne, singure, niște acrituri fără familie, fără copii, nefericite și exact așa o să intrăm în pământ.

De ce zic că sunt exemplul viu? Pentru că l-am cunoscut pe soțul meu într-o seară, într-un club, eram cu fetele să ascultăm muzică, pe care o cânta prietenul meu, eram cu soția lui și cu câteva prietene și colege. Asta este, eram majoră și vaccinată, cocktailurile erau gratis, am băut cu nemiluita, aveam ceață în ochi…

Am aflat, ulterior, că și soțul meu avea ceață în ochi și el se simțea bine. Ne-am intersectat cu acea ceață în ochi, spre rușinea mea m-am sărutat toată noaptea cu el, dimineața muream de rușine și speram că nu i-am dat numărul de telefon. Ba da, i l-am dat, i-am și spus că sunt actriță. Ziceam: „Doamne, sper că nu mă sună!”. Ba da, m-a sunat. Din a doua zi, o săptămână, zi de zi, am stat ore în șir să vorbim noaptea pentru că eram și vecini. Culmea astrelor, alinierilor… Fix peste o săptămână mi-a spus: ‘Ce faci luni dimineața? ‘Sunt liberă. ‘Ne căsătorim? Am zis DA. Exact atât de repede. Și asta am și făcut, fix după o săptămână în care eu nu știam numele de familie” , a povestit Tania Popa, la FRESH by UNICA, despre începutul relației cu soțul ei.

Tania Popa și-a anunțat părinții că s-a căsătorit, după ce a rămas însărcinată

Mai mult decât atât, Tania Popa a mai povestit că fericitul eveniment a avut loc în mare secret și nici măcar părinții lor nu au știut că s-au căsătorit. Actrița chiar a precizat că i-a anunțat pe părinții ei de căsătorie, abia după ce a rămas însărcinată cu fiul ei.

„Ne-am căsătorit, am și rămas însărcinată, ne vizitam, nu am zis la nimeni, a fost în secret. Nu știa nimeni că suntem căsătoriți, am făcut-o în secret, nici nu știu de ce, poate pentru că era după o săptămână, habar nu am.

Și, ca o fiică așa, nu am venit cu unul acasă la mine, am venit cu soțul când deja am rămas însărcinată, după vizitele mele la el acasă. Evident că a fost o dragoste, o pasiune inexplicabilă, la prima vedere”, a mai povestit Tania Popa, pentru sursa citată.