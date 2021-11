Tanti Sofica a rupt gura satului! Femeia de 76 de ani din Iași, nunta cu un bărbat care ar putea să îi fie copil: „Suntem împreună de când a murit soțul meu”

In articol:

Ranti Sofica are 76 de ani și locuiește în comuna Șipote, județul Iași. În urmă cu doar câteva zile, femeia a îmbrăcat rochia de mireasă și a jurat iubire eternă iubitului ei. Miluță are 48 de ani și, deși ar putea fi copilul femeii, el a mărturisit că a fost cel care a curtat-o.

Cei doi au fost hotărâți să își unească destinele în fața lui Dumnezeu, însă nimeni nu a vrut să îi cunune. Într-un final, fratele lui Miluță a acceptat să îi cunune și s-au prezentat în fașa preotului din sat. Cei doi soți au ajuns să se cunoască mai bine după moartea fostului soț al Soficăi.

„Noi suntem împreună de când a murit soţul meu… Cam după jumătate de an, cam aşa. Ei, la început toată lumea vorbea despre noi, nu era om să nu ştie. După nu a mai fost cine ştie ce tam-tam… ne-au lăsat în pace. Preotul tot mi-a spus că ar trebui să mă cunun, că trăim în păcat. Am vrut să mergem, dar nu am găsit naşi. Nimeni nu voia să ne cunune. Până la urmă, fratele lui a acceptat şi duminică ne-am cununat”, a declarat Sofica Onică, pentru BZI.

Tanti Sofica și Miluță [Sursa foto: BZI/Captură Youtube ]

Citeste si: Răsturnare de situaţie în scandalul morţii lui Petrică Mâţu Stoian. Alte trei persoane au avut probleme după terapia hiperbară- bzi.ro

Cum a decurs nunta anului? Tanti Sofica și Miuță au planuri de viitor

După ce au îmbrăcat rochia de mireasă, respectiv costumul de ginerel, tanti Sofica și Miluță s-au întors acasă și au dat o petrecere alături de oameni apropiați din viața lor.

Femeia de 76 de ani a menționat că niciunul dintre cei 5 copii ai săi nu s-a prezentat la acest eveniment fericit din viața ei.

„Mie mi-e cam rușine. Ce să zic acum? Am făcut-o, am făcut-o. Ne-am cunoscut și am rămas împreună. Eu am venit recent în țară, am fost la muncă în străinătate. Ea mă aștepta mereu… Acum ne-am cununat. Eu am vrut să fiu mire, că nu am fost niciodată, și s-a îmbrăcat și ea în rochie de mireasă. După cununie am mers la nași, am stat la masă, cu serveală, cu muzică… a fost frumos”, a spus Miluță, pentru sursa citată mai sus.

Citeste si: Nuntă ca în basme pentru Paris Hilton și Carter Reum! Evenimentul va ține 3 zile și 3 nopți, iar mireasa va schimba 10 rochii

Mai mult decât atât, cei doi au vorbit și despre planurile lor de viitor. Momentan, Miluță a declarat că cel mai important este să fie pregătiți pentru iarna ce urmează și să fie sănătoși.

„Acum ce planuri să avem? Trebuie să ne facem lemne pentru iarnă și trebuie să tăiem porcul. E bun, mare, la vreo 190 de kilograme. În rest, să fim sănătoși”, a mai spus proaspătul ginere.

Tanti Sofica și Miluță, la biserică [Sursa foto: BZI/Captură Youtube ]