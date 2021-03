Țara în care au avut loc 40 de mii de cutremure în ultimele trei săptămâni. Oamenii, la capătul puterilor: „Când mă culc noaptea...”

In articol:

Islanda este zguduită de mai multe cutremure care par că nu se mai opresc. Începând cu 24 februarie și până în prezent șara a înregistrat nu mai puțin de circa 40 de mii de cutremure, unele cu magnitudini considerabile, de până la 5,7. Activitatea seismică a avut loc în aproapiere de capitala Islandei.

De asemenea, autoritățile islandeze au declarat că au înregistrat în primele trei luni ale acestui an mai multe cutremure decât pe tot parcursul anului 2020. Cetățenii sunt la capătul puterilor și spun că nu mai suportă această situație. Experții seismologi spun că activitatea seismică ar putea prevesti o catastrofă naturală, precum erupția unui vulcan.

Potrivit specialiștilot, sursa cutremurelor este o cantitate mare de magmă, care se mișcă la o adâncime de un kilometru sub suprafață. În zona respectivă în care are loc activitatea seismică intensp nu a mai avut loc o erupție vulcanică de peste 800 de ani. Situată între plăcile tectonice eurasiatice și nord-americane, Islanda se confruntă frecvent cu cutremure, deoarece plăcile se deplasează încet în direcții opuse, într-un ritm de aproximativ 2 cm în fiecare an.

Oamenii de știință cataloghează situația actuală ca fiind una fără precedent, iar cel mai probabil se va încheia cu o erupție „spectaculoasă” a unui vulcan.

„Nu am văzut niciodată atât de multă activitate seismică", a declarat Sara Barsotti, expert privind riscurile vulcanice în cadrul Biroului islandez de meteorologie.

Cetățenii sunt exasperați de cutremurele neîntrerupte

Localnicii din Grindavik, unde au avut loc cele mai multe cutremure în decursul ultimelor trei săptămâni, au ajuns la capătul puterilor. Spun că activitatea seismică nu-i lasă să se odihnească, iar mulți dintre ei și-au închiriat camere la hoteluri din capitala Istaldei pentru o noapte de liniște.

Autoritățile islandeze au tras un semnal de alarmă cu privire la o posibilă erupție vulcanică la înceutul lunii martie, însă nu va perturba traficul aerian și nu va deteriora infrastructura din apropiere.

„Toată lumea este atât de obosită. Când mă culc noaptea, singurul lucru la care mă gândesc este: voi dormi diseară? Am încredere că autoritățile ne vor ține la curent și ne vor evacua. Nu mi-e frică, sunt doar obosit”, a declarat Rannveig Gudmundsdottir, profesor la o școală din Grindavik