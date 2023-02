"Tata mi-a zis că muzica nu e meserie, ci doar hobby" Radu Ștefan Bănică a povestit cum a reacționat Ștefan Bănică Jr. când l-a auzit cântând pentru prima oară! Nu i-a fost deloc ușor să îi arate tatălui său că împărtășesc același talent

In articol:

Radu Ștefan Bănică este fiul cel mare al artistului Ștefan Bănică Jr., care, în prezent, este de profesie actor. Acesta a cunoscut celebritatea în urma participării la un concurs celebru de imitat vedete și încearcă cât mai mult posibil să își creeze propria amprentă și să nu trăiască în umbra tatălui său.

Radu Ștefan Bănică i-a cântat târziu tatălui său

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a reușit să își clădească și el o carieră frumoasă, pe care vrea să o extindă în străinătate. Totuși, nu i-a fost ușor fiind copilul unui adevărat artist de calibru național. Invitat la emisiunea Duet, moderată de Alexandra Ungureanu, Radu Ștefan Bănică a povestit cât de greu i-a fost să își arate talentul familiei.

"Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc cursuri de teatru, studiez și fac și hobby-ul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și culmea abia la 18 ani am cântat cu vocea. Am făcut pian 10 ani de zile, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac și o groază să deschis gura în fața la oricine. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare.", a declarat Radu Ștefan Bănică.

Radu Ștefan Bănică, totul despre prima experiență muzicală cu tatăl lui

Radu Ștefan Bănică și tatăl său au cântat împreună, însă puțini știu povestea din spate. De fapt, atunci tânărul i-a arătat că și el poate fi cântăreț, exact ca celebrul artist.

"Mi-am dat seama că hopa...de acum ar cam trebui să fiu atent. Eu mereu am fost atent, în primul rând din respect față de familia mea, de numele pe care îl port. N-am avut nicio abatere, mereu am avut grijă.(...) Prima dată când am cântat cu tata a fost la Sala Palatului. Aici e foarte amuzantă povestea, pentru că el a vrut să îl acompaniez cu pianul. Mi-a luat multu curaj să îi zic dacă n-ar vrea să cântăm. Mi-a zis bine, hai cântă. El e pus pe treabă, e foarte profi. Nu mă lua ca fiul lui, ci ca pe un coleg. Nu mai am teama că dacă se implică există comentarii, pentru că ele există mereu, o să spună că m-a băgat, că m-a scos, dar eu îi spuneam abia după ce luam castingul.", a mărturisit Radu Ștefan Bănică, la Duet.

