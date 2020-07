In articol:

În urmă cu aproximativ o lună, Andreea Bălan a fost surprinsă la mare cu noul iubit, Tiberiu Argint, bărbatul alături de care și-ar fi refăcut viața la câteva luni de la despărțirea de George Burcea.

Tatăl Andreei Bălan vorbește despre relația artistei cu Tiberiu Argint: „Am fost acum două zile la Andreea și...”

Așa cum era de așteptat, noua relație a artistei a ajuns și la urechile tatălui ei, Săndel Bălan, care a vorbit pentru CANCAN.RO despre noul iubit al fiicei lui, pe care nu l-a cunoscut încă. Săndel Bălan a spus că nu poate să își dea cu părerea încă despre Tiberiu Argint, iar asta pentru că pe lângă faptul că nu l-a cunoscut personal, nici nu a vorbit cu Andreea despre acest subiect.

„Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect” a spus Săndel Bălan, pentru CANCAN.RO.

Săndel Bălan a vizitat-o pe Andreea Bălan în urmă cu câteva zile. Cum a reacționat vedeta?

Andreea Bălan a primit o surpiză total neașteptată din partea unui om important din viața ei, cu care nu a mai vorbit de ceva vreme și cu care a fost în război vreme de mai mulți ani. Este vorba despre nimeni altul decât tatăl artistei, Săndel Bălan, care i-a făcut o vizită fiicei și nepoatelor lui. Deși s-au împăcat în urmă cu câteva luni, cei doi nu s-au mai văzut de un timp.

Cu toate că nici Andreea nu se aștepta să își vadă tatăl, iată că bărbatul a decis că e momentul să își viziteze familia. Gestul lui Săndel Bălan a fost unul surprinzător, căci nu a venit cu mâna goală, ci le-a adus multe jucării nepoatelor lui, Ella și Clara.

”I-a uite, a venit bunicul de la Ploiești și v-a adus jucării! Aoleu, aoleu, ce e aici! Uite ți-a adus un cărucior și un pățuț!”, le-a spus Andreea Bălan celor mici.

Cum a reactionat Sandel Balan cand si-a vazut fiica in rochie de mireasa! Nu a fost invitat la nunta Andreei Balan, dar nu s-a putut abtine

Andreea Balan si George Burcea s-au casatorit civil în 2017, pe o plaja din America. Cu toate ca nu a fost invitat la ceremonie, Sandel Balan a trait emotia alaturi de fiica sa.

Sandel Balan si-a vazut fiica in rochie de mireasa pe Facebook. Desi nu a fost prezent la marele eveniment, Sandel a distribuit imediat postarea Andreei Balan. Cum sangele apa nu se face, cei doi au lasat toate certurile de o parte si se bucura de impreuna de momentele frumoase.