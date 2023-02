Tatăl Denisei Manelista face dezvăluiri cutremurătoare, după cinci ani și jumătate! Bărbatul nu poate accepta asta: „Nu pot. Mi se rupe sufletul dacă găsesc așa imagini cu ea în telefon”

In articol:

Au trecut 5 ani și jumătate de când Denisa Răducu sau Denisa Manelista, așa cum era cunoscută de o țară întreagă, s-a stins din viață, după o luptă cu o boală grea. Familia regretatei cântărețe încă nu poate trece peste această pierdere, iar tatăl Denisei, Emilian Răducu pe numele său, este îngenuncheat de durere, chiar și în prezent, povestind că are nopți în care nu poate

dormi din cauza dorului care îl cuprinde când se gândește la fata lui.

Cu ultimele puteri, bărbatul a făcut o serie de declarații despre faptul că merge din 2 în 2 zile la cimitir pentru a aprinde o lumânare la mormântul fiicei sale și, de asemenea, Emilian a mai spus că își dorește să rămână cu amintirea fiicei sale atunci când era pe scenă și se simțea bine, precizând că nu va trece niciodată peste decesul regretatei artiste.

Citește și: Ce face, de fapt, sora Denisei Răducu în Spania?! Tatăl regretatei maneliste a spus-o fără ocolișuri: „Nu e nimic rușinos”

„Ce să fac? Sunt cu serviciul, cu casa, cu ale mele. Nu am cum să trec niciodată peste moartea fiicei mele. Au trecut cinci ani și jumătate, de atunci, foarte greu, inexplicabil de greu. De când s-a întâmplat tragedia asta...din două în două zile merg la cimitir la ea să îi aprind o lumânare pentru că îmi este frică să nu ia cavoul foc...știți povestea cu cavoul care i-a luat foc după ce a fost înmormântată, în primul an de la o lumânare, nu? A fost un șoc pentru mine! Mi se rupe inima de dorul fiicei mele, dar nu am ce să fac, trebuie să accept viața asta care nu este de multe ori corectă. Atunci când merg la cimitir la ea nu îi fac poze la mormânt pentru că nu pot să le am în telefon. Mi se rupe sufletul dacă găsesc așa imagini cu ea în telefon. Am tablouri cu Denisa în casă, atunci când era bine, era pe scenă, era veselă și aranjată. Nu îmi doresc să am imaginea ei altfel”, a declarat Emilian Răducu pentru Click!.

Citeste si: „Până la sfârșitul timpului”. Sorin și Nicoleta de la „Casa iubirii”, apariția care a surprins toți fanii: „Casă de piatră”- kanald.ro

Citeste si: HARTA seismică a României. Zonele în care se poate produce oricând un cutremur puternic- stirileprotv.ro

Ce se întâmplă cu Florin, bărbatul cu care Denisa Răducu trebuia să se căsătorească

Denisa Răducu nu avea o mulțime de planuri doar când venea vorba despre viața profesională, căci aceasta avea gânduri mari și în viața sa personală, dat fiind faptul că ar fi trebuit să se căsătorească cu Florin, un tânăr afacerist stabilit în Spania.

Citește și: Dezvăluiri dureroase făcute de tatăl Denisei Răducu, la cinci ani de la moartea artistei! Fiica lui încă îi apare în vise: „Este foarte greu”

Cât despre tânăr, Emilian Răducu crede că acesta și-a refăcut viața alături de o altă persoană, așa cum ar fi și firesc, mai ales că au trecut 5 ani și jumătate de la decesul Denisei.

Citeste si: Lino Golden, lovit de un tramvai! Artistul a avut nevoie de îngrijiri medicale- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: 160 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lino Golden, implicat într-un grav accident in Capitală! Artistul a fost transportat la Spitalul Universitar- radioimpuls.ro

„Probabil Florin și-a refăcut viața lângă altcineva, așa mă gândesc eu. Nu cred că stă el de cinci ani și jumătate singur, de când a murit fiica mea. Este ceva normal să fie cu altcineva. Așa le-a fost scris lui și fiicei mele să nu rămână împreună” , a mai spus Emilian Răducu, pentru aceeași sursă.