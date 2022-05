Tatăl din Bacău care și-a înecat cei doi copii a fost găsit de autorități! Pompierii sunt cei care au făcut descoperirea

In articol:

În ziua de duminică, 8 mai, Marian Florea, în vârstă de 30 de ani, din comuna Pânceşti, județul Bacău, a recurs la un gest extrem, după o ceartă monstru cu soția lui.

Bărbatul a luat-o pe fiica sa de numai 5 luni și pe fiul lor în vârstă de patru ani, i-a băgat în mașină și a condus direct la barajul Berești, acolo unde s-a aruncat împreună cu cei mici.

Soția lui, Lucica Florea, este cea care a dat alerta. Femeia a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor de planul soțului ei. Când agenții au ajuns la fața locului, i-au găsit pe cei doi minori plutind pe luciul apei, inconștienți și fără suflare. Căutările au continuat pentru a găsi și trupul neînsuflețit al tatălui. Ei bine, pentru că nu-i dădeau de urmă, oamenii legii au luat în calcul, inclusiv, varianta ca acesta să-și fi aruncat doar copii și el să se fi ascuns. Totul a ieșit la iveală, însă, în urmă cu puțin timp! Pompierii sunt cei care l-au găsit pe Marian!

Trupul neînsuflețit al lui Maria a fost găsit de pompieri

După trei zile de căutări în apă, dar și pe uscat, autoritățile au reușit, în sfârșit, să-l găsească pe Marian, tatăl care și-a înecat propriii copii. Trupul neînsuflețit al bărbatului de 30 de ani a fost găsit în apropierea zonei unde agenții de poliție i-au găsit pe cei doi minori. El a fost găsit înecat în urmă cu foarte puțin timp și adus la mal de pompieri, acolo unde medicii au declarat decesul.

Citeste si: Cum a încercat Alexandru Ciucu să împiedice divorțul de Alina Sorescu: „I-a propus tot felul de sume”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bărbatul ar fi recurs la gestul șocant, după ce soția lui l-ar fi înșelat chiar cu propriul lui frate: „I-a prins în fapt. Nu a mai putut suporta”

Citeste si: Mama celor doi copii înecați la Bacău a plecat de acasă. Femeia se teme că soțul ei ar putea fi în viață

Cea care trebuia să fie nașa fetiței de cinci luni, înecată de propriul tată, face dezvăluiri absolut halucinante despre motivul pentru care Marian ar fi recurs la acest gest necugetat. Se pare că bănuielile că soția îl înșela nu erau doar simple speculații nefondate, ci chiar el cu ochii lui a văzut-o cu propriul lui frate. Totul a culminat duminică, 8 mai, când s-a întors de la târg și a văzut că femeia avea bagajele făcute și era gata de plecare. Nu a mai suportat, așa că a recurs la gestul șocant.

Citeste si: S-a aflat motivul răzbunării tatălui din Bacău! Bărbatul și-ar fi ieșit din minți după ce și-a prins soția cu propriul frate: „I-a prins în fapt. Nu a mai putut suporta”

„Se intelegea foarte bine cu ea, asa părea. Tinea mult la ea, era un om cuminte, harnic. Ea gresea foarte mult. Ea umbla cu fratele lui, o vorbea lumea in sat. El nu a mai putut suporta. Il vedeam tulburat. (…) Eu am auzit ca aunci cand a venit de la targ, a gasit bagajele facute, asta după ce el l-a prins in fapt pe el si pe ea. După ce i-a prins a plecat cu copiii la râu. Asa am auzit vorba, dar nu stiu sigur. Ei erau fericiti de ochii lumii, acasa cine stie cate certuri erau si conflicte”, a declarat apropiata bărbatului care și-a înecat cei doi copii.