Tatăl lui Culiță sterp a fost arestat, pe vremea când Mama Geta era însărcinată! Mărturisiri dureroase despre perioada petrecută singură, cu trei copii mici: ”Nu era zi în care să nu plâng”

In articol:

Mama Geta a făcut alte dezvăluiri dureroase din tinerețe, de pe vremea când încă era împreună cu tatăl copiilor ei. Mama lui Culiță Sterp a povestit, cu lux de amănunte, despre un episod mai puțin fericit prin care a trecut atunci când era însărcinată cu Geta, fata ei mai mică.

Citeste si: Ileana Sterp a dat din casă! Mama Geta nu l-a plăcut pe Daniel: ”Clar nu i-a convenit nici ei”. Motivul este incredibil

Mama Geta [Sursa foto: Captură YouTube]

Mama Geta, mărturisiri dureroase din căsnicia cu fostul soț

Mama Geta a mărturisit că fostul ei soț a cunoscut-o pentru prima dată pe fetița lui, Geta, atunci când acesta se afla în închisoare. Cu trei copii mici după ea, un bebeluș, Culiță care avea în jur de trei ani și Ileana, de un an și jumătate, Mama Geta a mers să-l viziteze pe partenerul ei de viață la închisoare.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se despart?! Câți bani ar trebui să plătească cântărețul, pensie alimentară, pentru micuța Josephine- bzi.ro

Citeste si: Mama Geta, mesaj emoționant de ziua de naștere a lui Iancu. A fost făcut public de Culiță Sterp: ”Nu m-ai făcut de rușine cu nimic”

” Când eram însărcinată cu Getuța în două luni, pe tatăl ei l-a arestat la Poarta Albă, la Constanța. Am stat toată vara cu copiii mici, cu Ileana și cu Culiță...Culiță era mic, ce avea, trei ani jumătate, Ileana un an jumătate. Pe Getuța am născut-o în septembrie, chiar de Ziua Crucii e născută, e o zi binecuvântată. În ziua aia a plouat cu găleata. Toată vara am scris multe scrisori subsemnatului, mi-a scris și el mie, plângeam, vorbeam cu copiii, dar ce puteai să vorbești cu doi copii mici. Vorbeam cu ei că nu aveam cu cine. N-aveam poartă la casă, nun aveam geamurile puse, aveam o bucătărie gata si acolo dormeam cu ei. Mi-era foarte dor de el, plângeam, nu era zi să nu plâng, îi scriam scrisori, îmi scria și el mie înapoi...dar ce credeți că s-a întâmplat cu acele scrisori?

Când s-a întors de acolo, mi-a dat foc și la scrisori, că poate acum citeam una dintre ele. Și ele au avut soarta costumului. Născui în septembrie și cred că la o lună jumătate de când am născut, am zis să mă duc la tatăl ei în vizită...atunci sper că îi era dor de mine, nu ca acum. Am luat fata în brațe, luai pe Culiță, luai pe Ileana și am luat autobuzul. De la Simeria am luat trenul direct Medgidia. Atunci te-a văzut prima dată, de unde să te vadă dacă el era arestat? Eram cu inima împăcată că l-am vizitat. Cam la o lună jumătate a fost eliberat și el. Să știți că din partea mea, eu i-am iertat orice, din partea lui..el n-a putut. După ce a venit domnul de acolo, l-am făcut și pe Iancu”, a povestit Mama Geta, în vlogul postat de Geta Sterp, pe contul ei de Youtube.

Mama Geta [Sursa foto: Captură YouTube]