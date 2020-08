In articol:

Nicos de la Puterea Dragostei are o poveste de viață dureroasă. Concurentul a trăit o perioadă departe de familie, la cămin, acolo unde a fost dat de mama lui, după ce tatăl lui a ajuns după gratii.

Tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei a devenit celebru pe vremea când făcea parte din trupa ELGI. Ion Dumitrescu, Cunoscut drept Giovanni, a petrecut aproape trei ani într-o închisoare din Germania, Munchen. El a fost arestat după ce a falsificat carduri, alături de un prieten.

„Din cei trei ani şi şase luni de închisoare am stat închis doi ani şi zece luni, pentru că nu am colaborat cu autorităţile. Am fost rupt de realitate. Deşi acolo s-au purtat frumos cu mine, mă durea îngrozitor gândul că îmi pierdusem familia”, a povestit Giovanni, tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei, pentru Spynews.

Tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei a încercat să revină în lumea muzicii după eliberare

Tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei a ieșit din închisoare pe data de 23 decembrie 2014.

„Preferam să fiu închis în România, măcar aici m-ar fi vizitat familia, prietenii. În Munchen eram singur, nu aveam pe nimeni. Acolo nu aveai voie să primeşti pachete. Munceam, iar o parte din banii pe care îi primeam mergeam pe mâncare, cealaltă mergea într-un cont pentru perioada după eliberare. De când am ajuns acasă simt că m-am născut din nou. M-am reapucat de muzică, am scos o melodie alături de colegii mei de trupă şi urmează multe alte proiecte. Mi-am recunoscut vina, mi-am asumat totul şi am plătit. Am furat pentru că voiam să-mi iau o maşină şi nu aveam bani", a mărturisit tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei, pentru sursa mai sus citată, în urmă cu ceva ani.