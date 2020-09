In articol:

Tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei a spus în cadrul unui vlog ce părere are el despre fosta sa „noră”. Giovani nu este deloc încântat de Alexandra, fosta iubită a lui Nicos, ba din contră, este de părere că sunt alte fete în casă care ar vaea foarte multe de spus, dar nu pot vorbi din cauza ei.

Tatăl lui Nicos, profund dezamăgit de Alexandra

Așa cum știm cu toții, Alexandra are o fetiță acasă, iar tatăl lui Nicos spune că este șocat de faptul că nu a auzit-o niciodată vorbind despre copilul ei.

„Nu am văzut nicio tristețe, absolut nimic legat de ce are acasă. Eu unul am aflat de alte persoane că are un copil, dar femeia asta e pitbul”, a spus tatăl lui Nicos.

Tatăl lui Nicos a mai acuzat și atitudinea Alexandrei în ceea ce privește capitolul „bărbați”

„Cum să-i spui unui bărbat că nu te-a f**** bine. Ești masochistă, ce ai? Vin eu și te coafez. Unde ți-a dat ăla cu mopul în cap vin eu și-ți fac părul bucle. Este clar că nu a venit pentru nicio relație. Nu are nicio feminitate, nicio vorbă dulce. Ai fost în foarte multe emisiuni de genul și tu ești învățată cu ăia de 50-60 de ani. Tu să vii în emisiune când o să vin și eu. O să facă emisiune și pentru babalâci. Pe cei din casă îi faci copii, păi normal, dacă tu ești învățată cu cei de 40-50 de ani”, a mai spus tatăl lui Nicos.

Tatăl lui Nicos spune că Alexandrei îi place să stea în relații toxice

Giovanni a mai declarat că a auzit de la câțiva prieteni că Alexandrei îi place să fie bătută atunci când este într-o relație cu un bărbat. În plus, s-a arătat dezamăgit și de vocabularul folosit de Alexandra în emisiune.

„Din câte știu eu, ea învățată în barbă, la ficat. Alexandra, ți-o spun de la prieten la prieten: ești exagerat de agramată. Nu vorbești corect gramatical. Nu te mai hazarda. Nu te mai băga într-un subiect pe care nu-l stăpânești. În afara faptului că corzile tale vocale sunt foarte înalte... atât”, a declarat tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei.

Giovani i-a transmis un mesaj și surorii Alexandrei, Adriana: „E victimă! Ești ca mielul la tăiere. Îmi pare rău de ea. A luat-o ca paravan”