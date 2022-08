Tatăl lui Răzvan Ciobanu a murit cu un mare regret în suflet! Ce nu a mai apucat să facă pentru fiul său? Soția lui face dezvăluiri dureroase: „Este cu Răzvănel al nostru”

In articol:

Vestea că tatăl lui Răzvan Ciobanu a murit, a fost făcută publică în urmă cu puțin timp, pe pagina oficială a pensiunii de la munte pe care bărbatul și cu soția lui o dețineau. Tragedia s-a întâmplat la trei ani de când bărbatul își îngropase unicul fiu, a cărui moarte i-a provocat niște răni pe suflet care nu s-au mai vindecat.

Se pare că de când a aflat că Răzvan Ciobanu a pierit într-un accident rutier extrem de grav și violent, problemele sale de sănătate au devnit din ce în ce mai supărătoare. De asemenea, trebuie amintit faptul că bărbatul avea deja probleme cardiace și suferise nu una, ci două intervenții chirurgicale pe cord deschis.

Acum, Elena Ciobanu a rămas singură și urmează să-și ducă la groapă și bărbatul. Ea a făcut primele declarații pe acest subiect și recunoaște că este îngenuncheată de durere, mai ales că soțul ei și cu ea nu au mai apucat să facă ceea ce își propuseseră în memoria lui Răzvan Ciobanu.

„De la moartea fiului nostru a pornit totul. Deocamdată e încă în spital, nu știu când va avea loc înmormântarea. Mulțumim pentru condoleanțe, e o mare durere. Acum este cu Răzvănel al nostru”, a declarat Elena Ciobanu pentru Ego.ro .

Părinții lui Răzvan Ciobanu voiai să organizeze un festival care să-i poarte numele

În urmă cu ceva timp, într-un interviu pentru sursa menționată mai sus, mama regretatului designer vestimentar povestea că ea și cu soțul ei își propuseră să organizeze un festival de modă care să-i poarte numele lui Răzvan Ciobanu.

Din nefericire, tatăl său a murit înainte de a-și vedea împlinit visul.

„Nu ne rămâne decât să ne rugăm să fie bine printre îngeri și Dumnezeu să-l odihnească în pace! Îl mai visez, dar sunt visele noastre, sunt lucruri intime, pentru noi. Am făcut recent parastas, am făcut tot ce trebuia. Mergem foarte des la București, la cimitir. Pisica lui este la noi, da, ne mai alină suferința și dorul de el. Ne-ar plăcea să organizăm un festival cu numele lui Răzvan, dar nu ne pricepem la lucrurile astea”, a povestit, în urmă cu ceva timp, Elena Ciobanu.