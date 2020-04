In articol:

Tatăl lui Șerban Huidu e revoltat că autoritățile solicită ajutor financiar, deși ar avea resurse, ce ar proveni din tăierea pensiilor speciale, așa cum s-a discutat de mai multă vreme în societate. “Statul cere donații pentru spitale! În același timp dă pensii speciale! Nu vă e mă rușine, nemernicilor!?”, a postat Florin Huidu. În contextul epidemiologic actual, PNL a propus impozitarea progresivă a pensiilor speciale. Fac excepție pensiile speciale dedicate primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene. (vezi cine e bărbatul care încasează cea mai mare pensie specială din România)

Citeste si: 500 de euro pe luna pentru medicii care trateaza pacientii cu COVID-19! Iohannis a facut anuntul!

Citeste si: 300.000 de șomeri și o sută de mii de locuri de muncă închise în România. Este anunțul momentului

Propunerea PNL vizează impozitarea progresivă, pe tranșe valorice, a pensiilor speciale, astfel: – 10% a tranșei valorice, din pensia specială, care este cuprinsă între 2.001 – 4.000 lei; – 60% a tranșei valorice, din pensia specială, care este cuprinsă între 4.001 – 7.000 lei; – 95% a acelei părți din pensia speciale care depășește cuantumul de 7.000 lei. PNL spune că a optat pentru varianta impozitării progresive, motivată de starea de urgență, pentru a nu intra în conflict constituțional cu decizii ale CCR, care interzic eliminarea totală a acestui tip de privilegii.

Tatăl lui Șerban Huidu cere tăierea pensiilor speciale: "Doamne, ce conducători avem!"

Tatal lui Șerban Huidu a fost la un moment dat consilier la Sectorul 4 al Capitalei din partea partidului lui Dan Diaconescu, dar el a fost concediat după ce s-a certat cu fostul patron al OTV-ului, căruia i-a reproșat că face numiri contra-cost în anumite funcții. Toamna trecută, când premier era Viorica Dăncilă, Florin Huidu a răbufnit: ”Ma uit la tv si ma crucesc. Pădurile dispar, apar in localități si in culturi porcii mistreți, urșii cauta mâncare si cei ce trebuie să ia măsuri tac. Vor sa apere natura vezi doamne. Cata nesimțire, cata indolența poti sa ai tu conducatorule din domeniu ca sa pui mai prejos de orice munca celui din agricultură”.

„Eram copil si nu am vazut o urma de porci mistreți. Acum vedem jaful. Veoricooooooo, zici ca ai grija de om??????? Ai vazut ce e in tara cu jivinele? Dati pădurile la salbaticiuni , nu mai aduceți animalele sălbatice in localități. DOAMNE CE CONDUCATORI AVEM....DUCETI-VA LA DRACU TOTI, NEMERNICILOR, TRADATORILOR!!!!!”, a scris Florin Huidu.