Tatăl româncei ucise de rechin, în Egipt, primele declarații! Cum a fost găsită Roxana, după două zile de la dispariție. „Rămăşiţele ei au fost puse într-un sac. Nu ne-au lăsat să filmăm”

In articol:

Roxana Donisan, în vârstă de 40 de ani, și-a găsit sfârșitul într-un mod cumplit. Femeia lucra la Administratia Județeana a Finantelor Publice Suceava și se afla în vacanță pentru a treia oară în Egipt.

A fost ucisă de rechin în timp ce înota în Mare Roșie, la circa 600 de metri de locul în care prima femeie austriacă și-a găsit sfârșitul în același mod.

Tatăl Roxanei, românca ucisă de rechin în Egipt, a făcut o serie de declarații despre fiica ei, dar și despre cum a aflat tragica veste.

Citeste si: “Roxana, să ai liniște acolo sus, dacă în vacanța din Egipt n-ai avut”. Ce a apărut pe pagina de Facebook a româncei ucise de un rechin, în Marea Roșie

Tatăl Roxanei, mărturii pline de durere despre pierderea fiicei sale

Tatăl Roxanei a declarat că nu deține nicio informație despre cum a decurs tragicul eveniment. Primele informații care i-au ajuns la urechi au venit de la știri, atunci când a aflat că o româncă în vârstă de 40 de ani a fost ucisă de rechin în în Egipt, în stațiunea Hurghada. În acel moment, mama femeii a presimțit că este vorba de fiica sa.

Din nefericire, informațiile pe care le-au auzit erau despre Roxana.

„Acum momentul fatidic, nu am nicio informație, cum a fost, cum a decurs. Am aflat de la știri că o româncă a murit mâncată de rechin, apoi după două ore că are 40 de ani. A venit apoi poliția să ne ia date personale, probabil și să mă înștiințeze că va lua legătura consulul din Egipt. Era vorba de fata noastră. Certificarea a fost în momentul când consulul a luat legătura și a confirmat că este fata noastră și că este la spital, dar nu mai e în viață.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Să pic de pe scaun, stăteam la masă și vorbeam la telefon. Soția a avut o presimțire rea de cum a văzut informația pe TV, lucru care s-a confirmat. Fiind duminică și personalul fiind liber, la societatea de turism, la urgențe a răspuns, mi-a confirmat și domnișoara aia. Discuțiile au durat până la 22.00, după care nu am putut dormi toată noaptea”, a declarat tatăl româncei ucise de rechin în Egipt, conform Observator.

Citeste si: Ea este românca sfâșiată de rechin în timpul vacanței din Egipt! Roxana Donisan era o mare împătimită a sporturilor nautice

„Rămăşiţele ei au fost puse într-un sac”

Trupul Roxanei Donisan a fost găsit la două zile după ce i-a fost raportată dispariția. Se afla într-un recif de corali, fiind găsită defigurată.

Informații au apărut inclusiv în presa străină, care susține că trupul româncei a fost găsit la distanță de câteva ore după ce femeia din Austria și-a pierdut viața în urma atacului rechinului.

„Rămăşiţele ei au fost puse într-un sac. Erau şase poliţişti acolo, nu ne-au lăsat să filmăm”, a povestit un martor, citat de The Sun.

Tatăl Roxanei a declarat că fiica se era pasionată de înot și că nu se abătea niciodată de la regulamentul impus. Are numai cuvinte de laudă despre Roxana, menționând că toată viața a adus numai bucurii părinților ei.

„Era a treia oară în Egipt, era locația cunoscută, de aceea nici nu a refuzat-o pe doamna de la agenția de turism. Mai avea un singur loc pentru a-și completa locul. Pe de o parte, s-a bucurat știind locul, calitatea serviciilor, în schimb problema cu rechinii nu prea aveam referințe. Ea dacă făcea ieșiri făcea cu instructorul, cunoștea regulamentul de înot. Înotul era sportul ei preferat vara, iarna patinajul. Roxana ne-a făcut de-a lungul vieții numai cinste. Era foarte ordonată, inclusiv la serviciu, căuta să nu greșească în niciun fel și în nicio situație. Era un om spre perfecționism”, a spus tatăl Roxanei, îndurerat.