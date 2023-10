Tatăl românului mort în accidentul din Italia își strigă durerea! Este a doua lovitură pe care o primește de la viață. În urmă cu un an, familia a mai avut parte de o tragedie: "N-am cuvinte"

In articol:

Accidentul din Italia, care a avut loc în urmă cu câteva zile, a șocat o țară întreagă, însă cel mai greu este acum pentru familiile victimelor. Rudele celor patru români care și-au dat pierdut viața printre fiarele autocarului sunt devastate de durere.

Tatăl lui Mircea, bărbatul care a pierit alături de soția și fiicele lui, și-a adunat puterile și a făcut primele declarații după tragedie.

Familia celor patru români morți în accidentul din Italia, îngenuncheată de durere

Doi soți români și fetițele lor se numără printre cele 21 persoane care au murit în cumplitul accident din Italia. La data de 3 octombrie, autocarul în care se aflau a căzut de pe un pod și a plonjat în gol de la aproximativ 11 metri, ulterior fiind cuprins de flăcări.

Mulți pasageri au fost găsiți carbonizați, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Mircea și a familiei lui.

Bărbatul a murit alături de soție și cele două fetițe ale lor. Vestea tristă i-au dărâmat pe părinții acestuia, care sunt șocați și îndurerați de cele întâmplate, mai ales că în urmă cu an și-au pierdut și fiica, pe sora lui Mircea.

„Am vorbit şi ne-a spus că pleacă în excursie în Italia. N-am ştiut nimic. Fata a murit acum un an. Dacă aşa a vrut Dumnezeu, nu te poţi pune împotrivă. N-am cuvinte. Am fost la medic, am luat medicamente, nu pot să ma exteriorizez”, a mărturisit tatăl bărbatului, potrivit observatornews.ro.

Cei doi soți și fiicele lor erau stabiliți în Germania, însă au mers în Italia pentru a se bucura de o mică vacanță. Totodată, ei erau nerăbdători să ajungă și în România, mai exact în Târgoviște, unde părinții lui Mircea locuiesc.

Familia moartă în accidentul cumplit

Românii urmează să fie aduși în țară

În urma accidentului tragic, autoritățile române au transmis condoleanțe familiei de români și au anunțat că vor face toate demersurile necesare pentru repatrierea acestora în țară. Mesajul a fost postat pe rețelele de socializare de către Marcel Ciolacu, prim-ministrul României.

„Doresc să transmit condoleanțe familiei celor patru români care și-au pierdut viața în teribilul accident de autocar de ieri din Italia.

Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României la Roma și Consulatul General al României la Trieste fac toate demersurile necesare în vederea parcurgerii tuturor procedurilor pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite. Dumnezeu sa-i odihnească!”, a transmis Marcel Ciolacu, pe contul lui oficial de Facebook.

Imagini de la cumplitul accident [Sursa foto: Profimedia]