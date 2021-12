Tatăl studentei ucise în Iași, primele declarații despre tragedie! Ce i-a cerut tânăra înainte să fie ucisă cu sânge rece: „Trebuia să merg să o ajut...”

In articol:

Costel Burlacu nu își mai găsește liniștea din momentul în care a aflat că fiica lui a fost ucisă cu bestialitate. Ioana Vanesa Burlacu avea 23 de ani și era studentă la Școala Postliceală „Grigore Ghica Vodă” din Iași. Ea locuia alături de iubitul ei, Youssef Ajniyah, un tânăr de origine marocană cu vârsta de 25 de ani.

În dimineața zilei de 11 decembrie 2021, cei doi au fost găsiți în propria locuință, unde au fost lăsați să zacă după ce au fost înjunghiați cu bestialitate de un un ucigaș care se află în continuare în libertate.

Tatăl tinerei a făcut primele declarații pentru BZI, unde a mărturisit că ultima dată a vorbit cu fiica lui în ziua de marți, când tânăra l-a rugat să o ajute să renoveze locuința în care stătea cu iubitul ei.

„Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea”, a declarat bărbatul, cu lacrimi în ochi.

Ioana Vanesa Burlacu avea 23 de ani

Tatăl Vanesei: „Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta”

Costel Burlacu a mai spus că fiica lui nu avea dușmani și nu cunoștea ca ea să fie certată cu cineva. Bărbatul așteaptă să se facă dreptate, iar ucigașul să fie pedepsit.

„Nu avea dușmani. Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta. Ea studia, în anul II, la Școala Postliceală «Grigore Ghica Vodă», din Iași. V-am spus că discutasem cu ea să amenajăm frumos acolo, la casă. Nu știu ce s-a întâmplat sau cine a făcut asta… Am vorbit și la Parchet, am discutat și cu polițiști. Oamenii au unele indicii, dar eu cred că nu știu mai multe decât ceea ce știți și dumneavoastră”, a adăugat Costel Burlacu.

Vanesa Burlacu s-a întors acasă, însă nu așa cum părintele ei și-ar fi dorit să o vadă vreodată. Bărbatul a mărturisit că înmormântarea urmează să aibă loc astăzi, marți, 14 decembrie 2021.

„Înmormântarea va avea loc aici, în cimitir, mâine (astăzi – n.r.), de la ora 11:00. Deocamdată am adus-o aici, acasă, unde trebuie să fie. Asta este casa rămasă de la părinții mei”, a mai spus Costel Burlacu, pentru sursa citată mai sus.

Tatăl tinerei ucise cu sânge rece a adăugat că speră ca vinovatul pentru cele intâmplate fiicei sale să fie pedepsit. „Nu știu de ce s-a întâmplat treaba aceasta… În orice caz, eu sper ca aceia care au făcut ce au făcut să plătească. În rest, nu știu ce să vă spun”, a fost ultimul mesaj transmis de bărbat.

Casa în care a crescut tânăra ucisă din Iași [Sursa foto: BZI ]

