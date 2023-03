”Tati se simte rău” Anunțul făcut de Emily Burghelea, despre soțul ei, Andrei! Fanii s-au îngrijorat imediat

In articol:

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, se numără printre cele mai iubite și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar cei doi au o mulțime de fani, care le stau alături la orice pas. De asemenea, ambii parteneri sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu urmăritorii lor, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute care se petrec în viața lor.

Așa s-a întâmplat și recent, căci soțul blondinei a făcut un anunț pe internet, mai precis că se confruntă cu probleme de sănătate. Andrei a subliniat că este vorba doar despre o răceală, având o imunitate foarte scăzută, acesta fiind și motivul pentru care se îmbolnăvește des.

„Bună dimineața, ca de obicei, omul cu cea mai scăzută imunitate. Iar sunt răcit cobză. Voce de robot stricat!(...) Am o medie foarte bună la răceli. 2/ lună.”, a scris Andrei, soțul lui Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.

De asemenea, și Emily Burghelea i-a ținut la curent pe internauți cu ceea ce se mai întâmplă cu Andrei și care este starea lui de sănătate, după ce a anunțat că a răcit, aceasta precizând că a dus-o la grădiniță pe fiica lor, Amedea, căci soțul ei se simte în continuare rău: „Azi am dus-o eu pe Ame la grădi. Tati se simte rău”.

Dezvăluirile făcute de Emily Burghelea, despre începutul relației cu Andrei

Emily Burghelea a făcut, recent, o serie de dezvăluiri despre începutul relației sale cu Andrei. Vedeta a precizat că nimeni nu le-a dat vreo șansă, însă cu timpul, cei doi au demonstrat că iubirea învinge orice, mai ales că au luptat pentru a avea o familie fericită și unită, lucru pe care ambii l-au dorit de la început.

”Ce-ar fi viața mea fără tine, baby? Am știut din prima clipă în care te-am văzut că ai potențial de tătic model și nu m-am înșelat! Bonus a fost partea cu soț de nota 10! Părea că ai atâtea pe cap când te-am cunoscut… Nu știai pe unde să mai scoți cămașa și totuși, iată-ne acum, aici, doar noi doi și cei doi copii ai noștri! A fost perfect timing și din senin, ne-am uitat amândoi unul în ochii celuilalt si în același timp am zis că ne dorim o familie! Nu a crezut nimeni în noi atunci, când eram la început, nimeni nu ne dădea șanse, păream destul de diferiți, dar cu toate astea am demonstrat că extremele se atrag, iar când a intervenit iubirea, nimeni și nimic nu a mai putut să ne despartă! E vorba de feeling, de intuiție, dacă simțiți că o persoană este pentru voi, nu ezitați să luptați pentru ea și… pentru iubirea voastră! E posibil ca peste ani să vă uitați în urmă și să vă mulțumiți că nu ați renunțat!”, a scris Emily Burghelea, pe contul ei de Instagram.

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei [Sursa foto: Instagram]