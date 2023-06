Tatiana Final Boss, așa cum rar ai ocazia să o vezi: "Am iubit pe cineva și a murit într-un accident". Spune povestea din spatele imaginii "periculoase" din online | EXCLUSIV

In articol:

Tânăra și-a pierdut iubitul într-un accident de mașină, iar de atunci nu a mai putut avea sentimente atât de intense pentru nimeni altcineva.

Vedeta și-a deschis sufletul în fața lui Bogdan Mocanu și a Biancăi Comănici.

A câștigat în Gala RXF și pe Tik-Tok toată lumea se teme de Tatiana Final Boss. Chiar ea recunoaște că îi place să se bată, iar atunci când vine vorba de propunerile indecente, primește mai multe din partea femeilor decât de la bărbați.

Cei mai mulți dintre fani o cunosc de pe Tik-Tok și nu sunt mulți cei care știu povestea din spatele tinerei. Tatiana Final Boss și-a deschis sufletul la WOWnews și a povestit cum a ajuns la orfelinat, dar și cum și-a pierdut iubitul într-un cumplit accident de mașină.

Tatiana Final Boss povestește cum i-a murit iubitul într-un accident de mașină

Timp de trei ani și jumătate, Tatiana Final Boss a iubit pe cineva. Soarta nu a fost însă așa de blândă, iar povestea lor s-a încheiat într-un mod tragic.

Tânărul de care vedeta era îndrăgostită se întorcea de la muncă în momentul în care s-a răsturnat cu mașina, iar impactul i-a fost fatal.

Citește și: VIDEO Tatiana Final Boss, cea mai norocoasă femeie! Cum a reacționat când l-a dat pe Bogdan Mocanu cu cremă solară pe abdomenul lucrat, în vacanța din Dubai

"Am iubit pe cineva, trei ani jumate, după care a murit în accident de mașină. De atunci nu am mai simțit sentimente așa puternice și deloc, aproape deloc, pentru nimeni și nu cred că voi mai putea mult timp.

Nici măcar nu ar conta cum arată, dacă ar încerca să mă abordeze nu cred că ar reuși", a mărturisit ea, la WOWnews.

Băiatul a murit, iar Tatiana Final Boss mărturisește că niciodată nu a mai simțit ceva atât de intens pentru o altă persoană.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Aza, pusă la zid de jurații„ Bravo, ai stil”! Cea mai nouă concurentă este bănuită din ce în ce mai tare că are stilist: „Ținuta asta este făcută de tine cum sunt eu prietenul Papei de la Roma”- kanald.ro

Citeste si: Ianis Hagi și-a cerut iubita în căsătorie la Paris. Reacția tatălui său, Gică Hagi| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

"S-a răsturnat cu mașina exact cum am pățit și eu, doar că eu din fericire am trăit, el nu. Eram în sate diferite și venea de la muncă acasă. El avea 22 de ani și s-a întâmplat necazul. Nu îmi place să vorbesc despre asta", a mai dezvăluit Tatiana Final Boss.

Cum arată bărbatul ideal în viziunea Tatianei Final Boss

Tatiana Final Boss a mărturisit și cum arată bărbatul ideal în viziunea ei. Tânăra are o serie de calități foarte bine stabilit, iar aspectul fizic nu se numără printre trăsăturile importante.

Citește și: "Mi-a trimis filmulețe când se pupau". Jador l-a dat de gol pe Bogdan Mocanu! Despre ce femeie cunoscută este vorba| EXCLUSIV

"Vreau ca de acum, după toate furtunile astea, vreau să arăt un pic de seriozitate și vreau ca un bărbat să mă accepte exact așa cum sunt eu în primul rând, să nu conteze carcasa, să conteze sufletul și dacă vrea el să mă ducă și la MC.(...) Pentru mine, în primul și în primul rând mă interesează caracterul, nu mă interesează situația materială pentru că aia se construiește în timp și atâta. Trebuie să aibă din dotare ceva mare, mărimea contează", a explicat ea.

Totuși, când vine vorba de bărbații pe care îi atrage în viața ei, Tatiana a dezvăluit că mai mult atrage femeie, având ea însăși energie masculină.

"Nu prea atrag bărbați, atrag femei. Atrag femei, nu prea atrag bărbați pentru că am un aer bărbătesc. Mai mult femeile mă plac pe mine decât bărbații. Ultima dată am avut o femeie", a dezvăluit Tatiana Final Boss.

Citeste si: „M-am dus cu ea și am hotărât să rămânem împreună într-o relație. Bineînțeles că i-am prezentat-o Danei.” Miron Cozma a vorbit despre idila pe care a avut-o cu Marinela Nițu. Cei doi au trăit clipe de neuitat- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi? Anunțul bisericii- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fentat Shakira presa și a lăsat să se înțeleagă că ar fi într-o relație cu Lewis Hamilton când, de fapt, altul este adevărul- radioimpuls.ro

Ce spune Tatiana Final Boss despre înșelat

Vedeta recunoaște că s-a aflat în situația femeii înșelate. Sinceră așa cum i-a obișnuit deja pe fani, Tatiana Final Boss a mărturisit că ea a fost tradusă în fostele relații, însă niciodată nu a călcat strâmb.

Citește și: VIDEO Tatiana Final Boss, cea mai norocoasă femeie! Cum a reacționat când l-a dat pe Bogdan Mocanu cu cremă solară pe abdomenul lucrat, în vacanța din Dubai

"Înșelatul eu îl consider ca o trădare așa. Este ca și cum mi-ai trădat mie sentimentele, secretele. Și ce nu știi nu te afectează, dar în principiu eu nu sunt de acord. Eu am fost înșelată, dar eu nu am înșelată niciodată. În viața de zi cu zi sunt o persoană foarte sensibilă. Plâng din aproape orice", a explicat ea.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!