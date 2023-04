Tavi Clonda a dezvăluit dacă a înșelat-o sau nu pe Gabriela Cristea: „Dacă ea nu îți dă nimic acolo, la un moment dat te duci, că ești bărbat!” Ce nu poate accepta în relația cu soția lui?

In articol:

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au demonstrat de-a lungul anilor că se iubesc cu adevărat și că încearcă mereu să facă tot posibilul pentru ca monotonia să nu intervină în relația lor.

Deși nu le este deloc ușor și nu reușesc să petreacă foarte mult timp împreună, ambii având cariere solicitante, artistul și prezentatoarea TV nu se neglijează unul pe celălalt, pentru că sunt conștienți de faptul că lipsa atenției poate duce la infidelitate sau în anumite cazuri chiar la despărțire.

Tavi Clonda a vorbit deschis despre infidelitate

În ultimii ani, mai ales de când au și doi copii, Tavi și Gabriela și-au dat seama că una dintre problemele din căsnicia lor este chiar lipsa timpului petrecut în doi și au făcut ceva în acest sens, chiar dacă lucrurile nu au ieșit chiar așa cum au plănuit. Cei doi încearcă pe cât posibil să facă mici escapade fără fetițele lor, pentru a se reinventa ca și cuplu, iar asta îi ajută să nu uite de ei.

În urmă cu puțin timp, Tavi Clonda a fost invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, acolo unde a fost supus unor întrebări despre căsnicia lui cu Gabriela Cristea. La un moment dat a fost întrebat despre infidelitate, mai exact dacă a înșelat vreodată de-a lungul anilor.

Cu toată sinceritatea de care a dat dovadă mereu, artistul a recunoscut că doar în trecut s-a întâmplat asta, pe vremea când nu știa ce e iubirea.

A mărturisit, însă, că pe Gabriela nu a înșelat-o niciodată, dând de înțeles că prezentatoarea TV îi oferă tot ce are nevoie ca bărbat, astfel că nu are de ce să caute în altă parte afecțiune.

Cristi Brancu: Ai înșelat în dragoste?

Tavi Clonda: O întrebare foarte bine pusă. Ai înșelat în dragoste, nu într-o relație. Băi, în dragoste nu am înșelat. Când eram mai tânar așa în relații... Dar nu o iubeam.

Cristi Brancu: Deci ai putea spune că Gabi este singura iubire a vieții tale?

Tavi Clonda: Nu, nu, nu. Au mai fost vreo 10, 20. Ea este iubirea vieții mele, dar când iubești, eu cel puțin când am iubit nu am înșelat. Mare prost am fost, mare prost. Glumesc. Când iubești cu adevărat și și primești cumva, că poți să iubești, dar dacă ea nu îți dă nimic acolo, la un moment dat te duci că ești bărbat.

Asta ziceam și pe story-urile mele. Un bărbat vrea doar trei lucruri, vrea sex, vrea afecțiune, nu iubire, că iubire ar trebui să existe, afecțiunea e altceva, e manifestarea iubirii, și bineînțeles mâncare, dar asta cu mâncarea, uite, îți mai faci și singur.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au luat o decizie importantă pentru căsnicia lor

Într-o altă emisiune TV, soțul Gabrielei Cristea a vorbit despre decizia pe care a luat-o împreună cu mama fetițelor lui, o decizie benefică pentru relația lor. Mai exact, artistul a vorbit despre ideea lor de a petrece măcar o dată pe lună câteva zile singuri, departe de casă, pentru a se bucura unul de celălalt.

„Da, e mai plină (n.r- viața lui). Dacă ar fi și mai plină nu știu pe unde aș mai scoate geaca sau cămașa, dar probabil că m-aș descurca. Da, este destul de activă, cum am zis, serile le petrec cu fetițele, Gabriela este la emisiune, fac asta de cinci ani.

Noi acum ceva timp ne-am propus o dată pe lună să plecăm două zile, ne-a ieșit o perioadă, după aia mai greu. Trebuie să avem timp pentru noi, pentru că altfel lucrurile se strică și copiii sunt afectați, așa că încercăm să ne găsim.

Este nevoie obligatoriu, pentru că familia a fost făcută din mine și din Gabriela, cei doi nu? De acolo s-a extins, așa gândesc eu, acum sperăm să avem timpul și energia aia necesară, răbdarea necesară să mergem mai departe”, a declarat Tavi Clonda despre căsnicia cu Gabriela Cristea, la o emisiune TV.