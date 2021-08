Tavi Colen, acuzat că ar fi abuzat-o pe Minodora în tinerețe. Primele reacții ale celor doi artiști: ”Am făcut împreună...”

Tavi Colen și Minodora 18:33, aug 3, 2021 Autor: Cristina Ionela

Protagoniști ai unui nou scandal cu iz sexual sunt chiar Tavi Colen și Minodora. Artistul a fost acuzat că în tinerețe ar fi violat-o pe Minodora, colega lui de breaslă. Cântărețul s-a trezit inclus într-un scandal sexual, fiind acuzat că în anul 1997, acesta ar fi profitat de inocența Minodorei, una dintre colegele lu ide scenă.

Nimic mai neadevărat, spun cei doi.

Tavi Colen, fosta jumătate a trupei Talisman, neagă aceste acuzații apărute în presă, de curând. Ba mai mult decât atât, artistul susține că el este prieten cu Minodora și că are colaborări chiar și cu soțul ei.

„ Așa ceva nu există. În România se poate scrie orice, oricând. Cu Minodora mă știu de mult timp și am colaborat, nu de zeci, ci de sute de ori. Acum nu mai departe de doi ani am colaborat și cu soțul ei, cu care suntem prieteni de familie. Am făcut împreună un imn dedicat celor de la FCSB, fiindcă primisem o comandă pe tema asta…Mai puteam colabora daca exista așa ceva între noi?”, a declarat Tavi Colen pentru Impact.ro

Ce spune Minodora despre această situație

Cunoscuta artistă a dezvăluit că Tavi Colen nu i-a făcut absolut nimic și că aceste zvonuri apărute în presă sunt total false. Minodora nu înțelege de ce s-a iscat un asemenea scandal, fără a exista măcar un strop de adevăr.

„Nu este adevărat ce se spune! Nu mi-a făcut Tavi nimic. Nu știu de ce s-ar isca un asemenea scandal, poate de dragul artei”, a spus Minodora, pentru sursa citată mai sus.