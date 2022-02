„Te-ai despărțit de Radu?” Adelina a spus lucrurilor pe nume, la scurt timp după finala Puterea dragostei

In articol:

Relația dintre Adelina și Radu, cei doi mari câștigători ai sezonului 4 „Puterea dragostei” a fost pusă la îndoială încă de pe vremea când cei doi se aflau în concurs.

Cu atât mai mult bârfele s-au înmulțit, după ce au reușit să iasă victorioși. Cei doi ai izbucnit pe rețelele de socializare, după ce au primit mai multe mesaje din partea fanilor.

Adelina și Radu, adevărul despre relația lor după ce au câștigat „Puterea dragostei”

Tânăra a decis să intre în direct pe Instagram, pentru a clarifica niște zvonuri legate de relația ei cu Radu. După ce s-a spus că ei doi s-ar fi despărșit imediat după ce au luat fiecare câte un cec de 10 mii de euro, aceasta spune căm stau, de fapt, lucrurile. Cei doi susțin că dragostea lor este cât se poate de puternică, iar sentimentele pe care și le poartă cât se poate de sincere și nici nu se pune problema de despărțire. Iar ca să le dovedească totul internauților, cei doi s-au sărutat cu patos.

Adelina: Se vorbește că noi n-am mai fi împreună, dar este o mare vrăjeală. Nu știu cine vorbește prost. Am primit foarte multe mesaje de la susținătoarele mele cum că eu și iubitul meu ne-am fi despărțit. Nu m-aș despărți de iubitul meu pentru nimic în lume, nici pentru toți banii din lume. Probabil din invidie ne vorbesc.

Radu: Frustrarea e mare că am câștigat. Nu mai puneți botul la tot ce scriu ăștia despre noi, că ne-am fi despărțit, că suntem împreună. Dacă ne-am fi despărțit clar nu mai existau poze, story-uri, nimic. Nu mai plecați urechea la tot ce se zvonește.

Radu și Adelina vor face pasul cel mare curând?!

În urmă cu puțin timp, cei doi au dezvăluit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

că și-au cunoscut familiile și se bucură că totul decurge numai lapte și miere în relația lor. Astfel că nu ar fi nimic ieșit din comun ca cei doi să anunțt, în viitorul apropiat, că urmează să se căsătorească.

"Radu: Mă așteptam să fiu primit mai rău, dar am fost primit cu brațele deschise, are o familie foarte frumoasă, m-au înțeles. Sunt niște oameni respectuoși, frumoși, mie chiar îmi plac oamenii de genul ăsta și nu mă așteptam să fie așa. Mă așteptam să mă primească cu o palmă, cu un capac, cu altceva. Tata socru m-a luat în brațe, m-a pupat. se vede că îi place de mine și m-a înțeles, nu a fost nimic cu răutate. Toate certurile au fost din nervi, nu s-a vrut, dar acolo am ajuns. Omul a înțeles și pentru asta merită respectul meu.

Adelina: La început nu au fost de acord, pentru că sincer, nici eu nu credeam în nimic la început, în primele două luni. Preferam de multe ori să nu deschid subiectul și să nu vorbesc cu ei, le explicam că nu înțeleg ei nimic din ce se întâmplă. Ulterior, l-au acceptat.", au povestit Radu și Adelina, în platoul WOWbiz.ro.