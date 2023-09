„Te iubesc, Hoder” Jador a dat vestea printre lacrimi! Ce urmează să se întâmple, la scurt timp de la despărțirea de tânără!

In articol:

Jador și Alexandra Dobbia au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri, ceea ce i-a făcut să se despartă și iar să se împace până când au pierdut și ei numărul disputelor pe care le-au avut.

Iar în cele din urmă, când nimeni nu se aștepta, căci manelistul își dorea să o ceară în căsătorie pe șatenă, și-au anunțat, în mod definitiv, despărțirea.

Jador suferă după despărțirea de Alexandra Dobbia

Ruptura, a spus el, a venit pe fondul lipsei de timp, căci artistul este angrenat în prea multe proiecte, iar ea își dorea mai multe clipe în doi.

Deși, atunci el nu părea prea afectat, ba chiar, și-a și făcut de cap o vreme, acum Jador a lăsat pe toată lumea fără cuvinte, după ce a apărut în mediul online plângând.

Și asta nu e tot, căci și ceea ce a avut de spus a fost la fel de surprinzător.

Conform mărturisirilor sale, deși a încercat să o uite pe fosta iubită și chiar să își îngroape sentimentele, acum suferința pe care o simte nu a mai putut fi ținută în frâu.

De aici și lacrimile care îi curg pe obraji, dar și noua sa piesă.

El le spune acum fanilor, care îi sunt mereu alături și care-l vedeau cu Alexandra pentru tot restul vieții, că va lansa o melodie prin care-și cântă iubirea și suferința.

Le promite tuturor că va fi cea mai bună piesă pe care a scos-o până acum, ba chiar, a avut un mesaj și pentru Alexandra Dobbia. Cu lacrimi în ochi, el i-a transmis că încă o iubește și că îi mulțumește pentru tot.

”Poate cineva nu știe cum se naște muzica, eu știu foarte bine pentru că vine din mine, pentru că așa m-am născut. Așa am făcut cea mai frumoasă muzică. Iertați-mă, dar… Titlul următoarei mele melodii se va numi ”Suferință renegată”, pentru că, știți voi, uneori, viața te duce peste tot și e atât de frumos să simți ceea ce simt eu, încât nu pot să vă spun. E genial! ”Suferință renegată” va fi cea mai tare piesă pe care am făcut-o vreodată, vă promit! Pur și simplu am fiecare vers în cap. Te iubesc, Hoder! Mulțumesc!”, a spus Ja der, cu lacrimi în ochi, pe contul său de Instagram.