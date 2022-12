Teama Andreei Antonescu, după ce a născut a doua oară. Artista a vorbit despre asta după ce a ajuns cu fetița acasă: „Mi-a lăsat ceva traume”

In articol:

Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară cu doar câteva zile în urmă. Aceasta a adus pe lume o fetiță sănătoasă și frumoasă, iar vedeta este mai mult decât fericită datorită acestui lucru.

Aceasta nu a pierdut timpul și le-a și arătat-o urmăritorilor săi pe micuța sa fiică, iar reacțiile acestora nu au întârziat să apară.

Andreea Antonescu le-a făcut câteva mărturisiri fanilor săi, în legătură cu perioada de după naștere. [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu le-a mărturisit fanilor care sunt diferențele între nașterea de acum și prima dată când a devenit mamă

Acum, după ce a ajuns cu micuța acasă, vedeta a ținut să discute cu persoanele care o urmăresc pe rețelele de socializare despre încă un subiect strâns legat de nașterea micuței, și anume alăptarea.

Andreea a dezvăluit că folosește o pompă pentru a extrage laptele matern. De această dată, fiindcă a fost a doua sarcină, artista spune că a știut să își cumpere cele necesare și să se pregătească mult mai bine pentru venirea pe lume a fetiței, în comparație cu prima dată când a născut. Cântăreața le-a mai spus fanilor ei că bebelușul este foarte cuminte momentan, lucru care nu poate să îi aducă decât bucurie solistei.

„Bebelina e bine. Am un copil cuminte, cel puțin deocamdată. Odată cu venirea acasă, am și început să folosesc din produsele pe care le-am achiziționat și sunt foarte mulțumită. De data aceasta, la a doua sarcină, am știut exact ce îmi trebuie, doar că între timp produsele s-au schimbat față de cele pe care le luasem pentru Sienna. Primul produs de care sunt foarte mulțumită este această pompă. Am început să o folosesc și dă rezultate și la mine. Și nu că dă pompa rezultate de azi, ci de azi a început lactația la mine. Am avut una și pe vremea Siennei și îmi amintesc că aceea mi-a lăsat ceva traume, tocmai de asta, amintindu-mi de procesul alăptării, recunosc, nu am fost cea mai încântată persoană de pe fața pământului, dar folosind-o mi-a fost foarte ușor”, a dezvăluit Andreea Antonescu pe Instagram.