Operatorii economici care vor sa obtine certificate de situatie de urgenta pot aplica online, pe site-ul http://prevenire.gov.ro/.

Documentul va fi eliberat tot online, total gratuit.

Teapa cu certificate de situatie de urgenta. Cum incearca romanii sa faca bani de pe urma acestor documente

Totusi, exista romani care vor sa faca bani de pe urma acestei masuri impuse de autoritati. Pe internet si nu numai sunt persoane care sustin ca pot obtine mai repede aceste certificate contra unei sume de bani.

Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a explicat ca declaratia se depune gratuit, iar certificatul de situatie de urgenta se elibereaza online si gratuit.

„Cu regret constat ca si in perioada de criza unii profita si au lansat in paralel servicii pentru eliberarea Certificatelor de Situaţie de Urgenţa, contra cost! Aplicaţia pentru eliberarea Certificatelor de Urgenţa este funcţionala – http://prevenire.gov.ro/ – si pasii sunt simpli! Certificatele se elibereaza exclusiv online si sunt gratuite! Am rugamintea ca nimeni sa nu profite, ci sa dea dovada de solidaritate in aceasta perioada de criza”, a explicat ministrul Virgil Popescu pe contul sau de Facebook.

Certificate de situatie de urgenta, procedura exclusiv online

Aplicatia unde pot fi depuse cererile pentru obtinerea acestor certificate este functionala de duminica, 5 aprilie.

Ministrul Virgil Popescu atrage atentia ca e nevoie de semnatura digitala pe declaratia respectiva.

"Cei care incarca aceasta declaratie e obligatoriu sa o semneze digital. Aceasta semnatura e verificata in baza nationala de semnaturi digitale. Deci, in momentul incarcarii, agentii economici sa fie atenti sa semneze digital și apoi sa incarce, altfel certificatul este revocat.

Procedura poate fi reluata chiar daca certificatul a fost revocat din lipsa semnaturii digitale", a precizat Virgil Popescu pentru digi24.

Certificatele de situatie de urgenta sunt emise in doua forme: albastru si galben.

- TIP 1 (ALBASTRU) – in cazul intrerupererii totale sau partiale a activitatii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate (afectati de Ordonantele Militare)

- TIP 2 (GALBEN) – in cazul inregistrarii unei diminuari a incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Pe baza acestor certificate, companiile pot beneficia de anumite facilitati, daca sunt afectate de pandemia de COVID-19.. Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de situatie de urgenta.

Procedura e simpla: solicitantul depune o cerere folosind platforma pusa la dispozitie de minister, aceasta se verifica in sistem, iar dupa validare se elibereaza, automat, certificatul.

Certificatul de situatie de urgenta se elibereaza de catre Ministrul Economiei pe perioada starii de urgenta decretate in Romania.

„Cererea pentru eliberarea CSU se realizeaza exclusiv prin intermediul acestei platforme, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, dupa validarea de catre sistem a solicitarii operatorului economic., se arata in comunicatul ministerului.

sursa foto: Mediafax Foto