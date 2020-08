Temperatura apei mării pentru săptămâna 24 - 30 august în Mamaia, Eforie, Vama Veche și Costinești

Luna august este perioada preferata de vacanta pentru foarte multi romani, care aleg litoralul romanesc. Iata ce temperaturi preconizeaza meteorologii in pricipalele statiunii din Constanta.

Va prezentam valorile apei inregistrate la jumatatea lunii august, in principalele statiuni de la Marea Neagra. Ca o medie, temperatura apei Marii Negre pentru saptamana 24 - 30 august a ajuns in jurul valorii de 25.8 grade Celsius.

Constanta: 26.2 grade Celsius

Navodari: 25.9 grade Celsius

Eforie Nord: 26.2 grade Celsius

Costinesti: 26.1 grade Celsius

Mangalia: 25.5 grade Celsius

Vama Veche: 25.9 grade Celsius



Temperatura apei mării în perioada 24-30 august

Cand vine vorba de concediile pe litoralul romanesc, Luna august este preferata de turistii romani, unul dintre motive ar fi faptul ca apa Marii Negre a ajuns deja la o temperatura optima, dar si vremea se mentine inca foarte calda.

Ca o medie a lunii august, temperatura apei Marii Negre atinge 24.9 grade Celsius, valoarea minima inregistrata fiind de 22.8 grade Celsius, in timp ce maxima ajunge pana la valoarea de 27.0 grade Celsius. In aceste momente, temperatura apei a ajuns, in a doua jumatate a lunii august, la valoarea medie de 25.8 grade Celsius.

In luna august, pe litoralul romanesc ajung multi turisti. Cei care se afla deja la mare sau si-au planificat concediul pentru aceasta perioada, trebuie sa stie ca vremea va continua sa fie foarte calda, iar temperatura apei Marii Negre va ajunge pana la finalul lunii la valoarea de 27 de grade Celsius.

Ce se întâmplă pe litoral

In ceea ce priveste temperaturile inregistrare in aceasta perioada, acestea vor fi peste limitele normale, in luna august."August va fi cel mai secetos. Deci, daca mai avem ceva sanse de ploaie in iulie, in august nu vom mai avea deloc sau mult mai putine. Deci, daca anul trecut am avut sezon estival de numai o luna de zile, din punct de vedere meteorologic, anul acesta semnalele sunt mult mai bune, va fi un sezon bun pentru turism.", potrivit ANM.