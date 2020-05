In articol:

După un întreg scandal din cauza colaborării Veronicăi cu Rafaelo, Viorel a încercat să se împace cu Vulpița , oferindu-i flori și o scrisoare în care își cere iertare pentru felul în care a reacționat în ultimele zile. Femeia este însă convinsă că nu îl mai vrea înapoi și a refuzat orice fel de împăcare cu soțul său. De la dorința de împăcare, Viorel a trecut imediat la amenințări, după ce a auzit că soția lui nu îl mai vrea în viața ei.

Vulpița nu mai vrea nici să audă de Viorel

, a spus Vulpița.

Supărat foc că nu a reușit să obțină iertarea soției, Viorel a trecut imediat la amenințări. Bărbatul din Blăgești a aruncat imediat scrisoarea de dragoste și i-a spus vorbe dure Veronicăi.

Citeste si: Trei medici, aflați la capătul puterilor, s-au aruncat pe fereastră! Totul a pornit în urma unor conflicte cu conducerea pe tema gestionării epidemiei de coronavirus

Citeste si: Iulia Vântur, declarații în lacrimi. Ce se întâmplă acum între ea și Salman Khan: „Să îți petreci viața cu cineva...”

”O să plec. Nu mă mai interesează absolut nimic. Eu am venit cu vorbă bună, cu înțelegere. Comand mașina și am plecat la Blăgești. Să te gândești bine că eu am făcut multe lucruri și lucrurile astea o să te coste. O să rămâi, fetițo, aici și o să mori de foame”, i-a adresat Viorel soției sale.

Citeste si: Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu sunt moarte! Ce a apărut pe site-ul Poliției Române

Citeste si: Medicii din întreaga lume trag un semnal de alarmă! Simptomele de coronavirus pe care puțini le cunosc

Bărbatul a hotărât să se întoarcă în Blegești și să o lase pe Veronica la București, să se descurce singură, așa cum a spus că își dorește. A semnat imediat o declarație pe proprie răspundere, și-a luat bagajul și a spus că se întoarce la familia lui, alături de fetița pe care o are cu Vulpița.