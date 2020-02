Tensiuni la Survivor! Războinicii au pierdut meciul pentru imunitate

Survivor! Războinicii au pierdut meciul pentru imunitate" />

Războinicii au pierdut meciul pentru imunitate în fața Faimoșilor. Au apărut noi tensiuni, după înfrângerea suferită la Survivor.

„Eu sunt foarte supărată pe mine astăzi pentru ceea ce am făcut pe traseu, să nu aduc niciun punct. Ce s-a întâmplat cu echipa nu știu. Sper să vorbim acasă. Eu am fost după primul punct foarte demoralizată și nu am avut pe nimeni în spate. Și acasă la meciuri, la fel, mă trezește echipa. Azi nu m-am simțit susținută de echipă”, a spus Adriana de la Războinici.

Prima reacție a lui Andi de la Războinici după înfrângerea de la Survivor

„Văd cum suferă colegii, cum trag. Probabil, nu știu, nu ne-a ajuns încă cuțitul la os. Jos plăria pentru Faimoși pentru că au reușit să se focuseze, bravo lor că au făcut asta. Simt că nu ne-am trezit. Noi îi luăm pe Faimoși ca fiind cei de la început, îi luăm puțin de sus. Trebuie să trăim în prezent, azi și de câteva săptămâni ei sunt mai buni ca noi și nu există niciun dubiu în privința asta!”, a spus Andi de la Războinici.

„Eu cred că susținerea este din parte echipei, ne susținem cât putem. Faimoșii au avansat si noi ar trebui să fim mult mai determinati. Fiecare din colegi dă totul pe traseu. Mă bucur că ieri la consiliu am pierdut un om, dar am câștigat o echipă mai puternică. Nu mai avem nicio scuză în fața celor din echipa Faimoșilor. Mă bucur că, după trei zile, lui Ghiță i s-a lipit piciorul miraculos”, a spus Andrei de la Războinici.