Tensiuni la Survivor România! Elena și Emy a ajuns la cuțite:

În ediția de luni, de la Survivor România, cele două au o ceartă de zile mari. Tensiunile pleacă de la mâncare, iar Emy își iese din fire.

Elena: Vai de capul tău

Emy: Te-ai... pe regula aia. Nu, nu mai vreau să aleg eu.

Elena: Te-am lăsat pe tine pentru că ești lacomă și vrei să alegi prima.

Emy: Eu sunt lacomă? Prea mare, mă, e nesimțită de mare.

Eliminare uimitoare la Survivor România

Eliminare surpriză la Survivor România. Andrei Ciobanu a părăsit competiția, însă se declară câștigător.

Andrei Ciobanu a părăsit competiția Survivor România și, deși regrătă foarte mult, acesta se declară cel mai câștigat. Andrei a mărturisit că a câștigat prin faptul că a găsit-o pe Karina.

"Mă bucur că am făcut parte din această competiție. Mă bucur enorm de mult că am ajuns până aici. Sper că am dovedit cine sunt. Sper că cei care mă cunosc acasă să confirme faptul că am fost eu.

Îmi doresc în continuare să câștige un războinic și îmi pare enorm de rău că plec acum din competiție și nu pot să mă lupt pentru premiul cel mare", a spus Andrei de la Survivor România, după eliminare.