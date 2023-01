Teo Trandafir, afectată de creșterea prețurilor. La ce obicei a renunțat prezentatoarea pentru a face economii: ,,Scumpirile nu iartă pe nimeni"

In articol:

Teo Trandafir este una dintre cele mai longevive și apreciate prezentatoare TV. În toți acești ani de carieră, vedeta a câștigat respectul și admirația multor oameni. În urmă cu ceva timp, aceasta a trecut prin cea mai mare cumpănă a vieții, după ce a fost supusă unor intervenții chirurgicale în urma unor complicații provocate de pancreatită și

de o infecție abdominală. Prezentatoarea a reușit să treacă cu capul sus peste această etapă și a demonstrat că este o luptătoare. Vedeta a vorbit despre modul în care au afectat-o scumpirile din ultima perioadă, dar și despre cum gestionează ea economiile.

La ce a renunțat Teo Trandafir pentru a face mai multe economii?

În ultima perioadă, oamenii au fost foarte afectați în urma scumpirilor ce au avut loc. Printre cei afectați se numără chiar și vedetele, una dintre ele fiind chiar Teo Trandafir. Vedeta a mărturisit că aceste lucruri nu țin cont de statutul social pe care îl ai, dar și că a renunțat la un obicei de-al ei pentru a face economii. Dacă înainte prezentatoarea TV mergea în mall și ieșea de acolo cu o grămadă de cumpărături, acum aceasta a rărit vizitele și merge doar când are nevoie de ceva.

„Le-am resimțit ca toți oamenii din această țară și, sigur că da, am luat măsuri. Nu am mai mers prin mall-uri ca de obicei doar ca să arunc un ochi pentru ca apoi să ies cu sacoșele pline de acolo. Nu mă mai duc decât când am nevoie de ceva, știu exact unde mă duc, punct ochit, punct lovit, cumpăr exact ce am nevoie și plec. Scumpirile nu iartă pe nimeni și cred că cei mai mulți dintre noi suntem atenți la cum ne gestionăm bugetul”, a declarat vedeta pentru Unica.

Afacerea pe care și-ar deschide-o Teo Trandafir

Prezentatoarea TV a mărturisit că dacă s-ar retrage din televiziune are în minte o afacere pe care și-ar deschide-o. Este vorba despre o afacere cu pantofi deoarece, aceasta consideră că oamenii vor avea întotdeauna de încălțăminte.

„Aș investi într-o afacere cu pantofi, pentru că întotdeauna oamenii vor avea nevoie de încălțăminte. Și nu este un secret că îmi și plac pantofii”, a mai spus aceasta.