Teo Trandafir, castigatoarea premiului VIVA! Inspirational Celebrity 2020, in cadrul Galei “VIVA! Influencers Stories”

Aseara, in cadrul Galei “VIVA! Inluencers Stories”, eveniment organizat de revista VIVA!, care s-a desfasutat online, Teo Trandafir a fost desemnata castigatoarea categoriei “VIVA! Inspirational Celebrity 2020”. Alaturi de prezentatoarea emisiunii “Teo Show”, de la Kanal D, au mai fost nominalizate la aceasta categorie nume grele din showbiz-ul autohton: Andreea Esca, Loredana, Andreea Berecleanu si Mihaela Radulescu.

In cadrul evenimentului online, prezentat de Raluca Badulescu, revista VIVA! a decis sa premieze activitatea din social media a tuturor celor care au redat vietii in pandemie un aspect de normalitate, facand distantarea sociala mai suportabila, fie ca este vorba e influenceri de fashion, cooking, muzica, celebritati TikTok si Youtube, vedete care au contribuit financiar la ajutorarea semenilor in pandemie.

Publicul a avut un cuvant greu in alegerea castigatorilor, votandu-si preferatii din diferite domenii de activitate.