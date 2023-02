Teo Trandafir: "Eu voiam să fiu cântăreața, îmi doream să fiu Angela Similea"

Ediția de sâmbătă a emisiunii "Teo Show" a avut parte de un moment cel puțîn inedit. Teo Trandafir, gazdă emisiunii, a fost luată la întrebări de Riana, fiica Dianei Bisinicu. Invitată în platou alături de mama să, micuța în vârstă de zece ani a mărturisit că are câteva întrebări nu tocmai comode pentru celebra prezentatoare și nu a ezitat să i le adreseze. Micuța domnișoară a dorit să afle când și-a dat seama Teo că își dorește o carieră în televiziune.

" Niciodată. S-a întâmplat. Eu nu am crezut vreodată că voi ajunge aici, pentru că eu am făcut întotdeauna pași mici privind în jos să nu mă împiedic. Și m-am trezit că făcând mulți pași mici, mulți pași mici, am ajuns într-un loc pe care deja nu-l mai recunoșteam și m-am trezit cu emisiunea care îmi purta numele. Dintr-o dată așa s-a întâmplat, fără să am speranțe foarte mari. Eu voiam să fiu cântăreața, îmi doream să fiu Angela Similea, aveam alte lucruri în cap", a mărturisit Teo Trandafir.

Că un veritabil jurnalist, Riana a continuat tiradă întrebărilor adresate celebrei prezentatoare TV și a dorit să afle și dacă există întâmplări care mai scapă de sub control.

"Se întâmplă să iasă o glumă foarte bună, alteori îți mai "alunecă piciorul" și iese o plăcintă.(...) Treci mai departe, zâmbești, te faci că nu ai observat că să nu pui invitatul într-o situație în care nu ar vrea să fie pus. Mergi mai departe cu elegantă".

