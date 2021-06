Teo Trandafir își aniversează ziua de naștere. Îndrăgita prezentatoare împlinește 53 de ani

In articol:

Teo Trandafir, prezentatoarea emisiunii "Teo Show", împlinește astăzi vârsta de 53 de ani. Se bucură de succes și după zeci de ani de carieră.

Teo Trandafir împlinește 53 de ani

Vedeta de televiziune este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți oameni de televiziune, care se bucură de succes de zeci de ani. Cu toate acestea, viața ei nu a fost mereu lipsită de griji și probleme. În cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", Teo a povestit despre momentele în care s-a confruntat cu grave probleme financiare.

„Cred că am fost atât de săracă, încât nu îmi permiteam cinematograf, mă gândeam de două ori la asta. Preferam să îi cumpăr fiicei mele o pereche de încălțări pentru că, la un moment dat, s-a pus problema și așa. Am avut o revelație în clipa în care antrenoarea de baschet a fiicei mele m-a întrebat dacă este în regulă să îi ofere Maiei, din partea ei, o pereche de încălțări sport pentru că îi este clar că ale ei i-au rămas mici.

Nu îmi dădusem seama. Și atunci am zis așa: această situație trebuie să înceteze acum, este destul, Maia a suferit împreună cu mine eroic, suntem doi soldați, umăr la umăr, am trecut împreună printr-un război pe care l-am și câștigat”, a spus Teo în emisiunea moderată de Denise Rifai la Kanal D.

Maia, cea mai mare bucurie din viața lui Teo Trandafir

Teo Trandafir își aniversează ziua de naștere[Sursa foto: Instagram]

Împlinirea și bucuria lui Teo Trandafir este fiica sa, Maia, pe care a adoptat-o în anul 2004. Între cele două este o relație specială, iar prezentatoarea tv a declarat că Maia a ales-o, de fapt, pe ea, pentru a se bucura împreună de viață.

"Am vorbit despre toate. În viața asta trebuie un singur lucru – să fii fericită. Suntem identice, pot să-i spun ce mi-aș spune mie într-o situație similară. A apărut în viața mea dintr-un miracol.”, a spus Teo Trandafir despre relația ei cu Maia.

Lucruri mai puțin știute despre Teo Trandafir

Când spui Teo Trandafir te duci cu gândul la unul dintre cei mai importanți oameni de televiziune. Însă, puțini știu că începuturile prezentatoarei nu au fost deloc ușoare. Înainte de a deveni o persoană cunoscută, Teo a avut meserii diverse: a fost vânzătoare și secretar-dactilograf la radio.

”Vindeam sticlărie și bilete de odihnă în magazinul Eva, din București, asta am făcut la început. Am plecat de la raionul meu de sticlărie, m-am dus la facultate, am dat masterul, am luat 10, l-am băgat într-un caiet studențesc și m-am întors la tonetă. Cu diplomă cu 10 în caiet”, a povestit Teo Trandafir, potrivit Ciao.ro.

Pe timpul facultății, Teo Trandafir a predat limba engleză, apoi a lucrat ca secretar-dactilograf la radio.

”Este o perioadă în viaţă când fiecare trecem prin situaţii grele, iar oamenii au tendinţa să ne judece. Dacă te văd că strângi gunoaie, te judecă, crezând că toată viaţa ai făcut şi vei face asta. După o perioadă, m-am angajat la radio ca secretar-dactilograf, nu direct pe post. Am învăţat că oamenii au o perioadă a lor, niciodată să nu îi judeci după aparenţe”, a mai declara Teo Trandafir.