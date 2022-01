Teo Trandafir, mai sinceră ca niciodată! Iată ce detalii a oferit prezentatoarea TV despre viața ei personală

In articol:

Teo Trandafir este unul dintre cei mai iubiți și apreciați prezentatori TV din industria media.

Teo Trandafir are o experiență vastă în televiziune și se poate considera unul dintre cei mai buni moderatori de emisiuni TV din țara noastră. La fiecare apariție pe micul ecran, vedeta TV reușește să își surprindă telespectatorii în cel mai plăcut mod. Este naturală, carismatică, sinceră și asumată, iar acest lucru a calsat-o pe culmile succesului ani la rând.

În ceea ce privește viața personală, Teo Trandafir a fost mereu discretă și nu și-a dorit să dea foarte mult din casă. Deși a întâmpinat probleme sau a avut mici obstacole care i-a perturbat liniștea emoțională, Teo Trandafir și-a păstrat mereu zâmbetul pe buze și s-a dedicat în continuare profesiei sale. În cadrul unui interviu, Teo Trandafir și-a deschis sufletul și a făcut o serie de dezvăluiri personale, unele dintre acestea mai puțin cunoscute de public.

Teo Trandafir și fiica ei, Maia [Sursa foto: Facebook]

Teo Trandafiri, dezvăluiri despre relația cu fiica ei, Maia:"Nu ne reproşăm multe lucruri"

în cadrul interviului, Teo Trandafir a vorbit despre fiica ei, Maia. Cele două au o relație mama-fiică extrem de strânsă, iar iubirea și conxiunea este vizibilă. Acestea sunt de nedespărțit și se înțeleg foarte bine. Când vorbește despre fiica ei, moderatorea TV are doar cuvinte frumoase, iar acest lucru este reciproc.

Teo Trandafir a rememorat una dintre cele mai emoționate întâmplări, care a făcut-o să realizeze cum este văzută prin ochii copilului ei și care i-a crescut stima de sine.

"Una dintre întâmplările astea mi-a sucit viaţa teribil. Eu am locul meu în canapea. Maia avea peste 16 ani şi a vrut să facă o glumă şi s-a aşezat pe locul meu din canapea şi a început să radă şi să spună "Eu sunt mami, eu sunt mami şi am grijă de toată lumea!". Mi-au dat lacrimile, pentru că mi-am dat seama că aşa mă vede copilul meu şi are atâta încredere în mine, am realizat că mă vede ca pe un om ocrotitor, generos, care oferă emoţii. M-am întrebat de ce eu nu văd aceste lucruri", a declarat Teo Trandafir, pentru okmagazine.ro .

Întrebată ce părere ar avea dacă fiica ei ar decide să părăsească căminul părintesc și să se mute într-o chirie, Teo Trandafir nu a ezitat să răspundă și a mărturisit că își sprijină fiica îi orice alegere, deoarece are încredere în ea și vrea să-i ofere libertatea de a de a-și lua deciziile singură.

Citeste si: Vlăduța Lupău, internată de urgență. Ce i-au descoperit medicii- bzi.ro

"În momentul în care Maia va hotărî, majoră fiind, să facă ceva, va face ce va dori. Nu am gelozii, consider că orice om este liber să facă ceea ce îşi doreşte şi ţinutul în lanţ este o dovadă de lipsă de încredere, care jigneşte pe cel vizat. Dacă are bani să îşi plătească o chirie, să se întreţină, nu am niciun fel de problemă. Dacă nu, casa noastră este a noastră până în momentul în care ea va decide altfel", a declarat Teo Trandafir, pentru sursa citată mai sus.

Citeste si: Teo Trandafir, declarații rare despre mama ei: "Este o relație...complicată"

Teo Trandafir este una dintre mamele extrem de înțelegătoare. Aceasta a dezvăluit că relația dintre ea și fiica ei se bazează pe încredere și susținere reciprocă. Din acest motiv, moderatorea TV și fiica ei au rare ori momente de tensiune bazate pe reproșuri sau discuții în contradictoriu.

"Nu ne reproşăm multe lucruri. Dacă ar fi să-i reproşez ceva este că nu îşi ţine suficientă ordine în camera ei, ca oricare alt adolescent pe care îl cunosc. Dar atâta vreme cât s-a inventat uşa, consider că fiecare are dreptul să face ce îşi doreşte", a dezvăluit Teo Trandafir, pentru sursa citată mai sus.

Teo Trandafir [Sursa foto: Facebook]

Teo Trandafir: "Bărbaţii din viaţa mea au un algoritm după care funcţionează!"

Tot în cadrul interviului, Teo Trandafir a dezbătut un alt subiect din viața ei și anume, partea sentimentală. Aceasta a dezvăluit care este motivul, pentru care relațiile ei sentimele nu au funcționat.

Citeste si: Teo Trandafir a dezvăluit cu ce vedete din România ar accepta să se căsătorească, fără să stea pe gânduri. Ce a spus prezentatoarea Kanal D despre Jador? "Sunt convinsă că..."

"Da, tot timpul. Bărbaţii din viaţa mea au un algoritm după care funcţionează; vin, încearcă să îmi pună căluşul în gură, dacă mă iau cu blândeţe reuşesc şi merge bine, dacă trag brusc, mă blochez, iar apoi îmi spun că sunt prea mult pentru ei. Invariabil!", a mai declarat Teo Trandafir, în cadrul interviului.

Ce părere are Teo Trandafir despre intervențiile estetice?

Întrebată ce părere are despre procedurile de înfrumusețare, prezentatorea TV a explicat că nu este împotriva lor și chiar și a apelat la anumite intervenții minim invazize, doar că profesia pe care o are, nu-i oferă foarte mult timp pentru a aceste tratamente.

Citeste si: Teo Trandafir, mărturisiri despre cea de-a treia căsătorie: „Daca Dumnezeu vrea, probabil se va întâmpla”

"Am simţit nevoia şi o fac, dar minim invazive, care să nu se vădă de pe o zi pe altă, pentru că nu am când. Eu am emisie cinci zile pe săptămână şi vacanţele cele mai lungi au două săptămâni, timp insuficient pentru recuperare. Merg să-mi hidratez tenul, fac mici chestii recomandate de medic. Nu-mi place noţiunea de bătrâneţe, am văzut femei la vârsta mea cu batic pe cap. Eu sunt şi voi fi femeia care poartă bocanci şi hanorac. Urăsc două lucruri în viaţă asta; bătrâneţea interioară şi gelozia. Gelozia este cea mai jignitoare trăire care mi s-a adresat vreodată. Bătrâneţea interioară este ireversibilă", a explicat Teo Trandafir, pentru sursa menționată mai sus.

Distribuie pe: