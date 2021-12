Teo Trandafir, mărturisiri despre cea de-a treia căsătorie: „Daca Dumnezeu vrea, probabil se va întâmpla”

In articol:

Teo Trandafir este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate și urmărite prezentatoare TV. Cu o carieră longevivă pe micul ecran, jurnalista a reușit să se facă plăcută de telespectatori și să ajungă la inimile lor, nu doar prin felul în care își execută meseria, mereu

cu profesionalism, ci și prin felul ei de a fi: veselă și gata să spună exact ceea ce gândește.

Totul a mers strună pe plan profesional, dar nu mereu a fost la fel și pe plan personal. A cunoscut dezamăgirea din punct de vedere sentimental și a pus punct la două căsnicii. Cu toate acestea, Teo Trandafir nu s-a lăsat descurajată și este gata să mai dea iubirii o șansă. Prezentatoarea TV nu exclude posibilitatea de a îmbrăca și pentru a treia oara rochia de mireasă.

Ce își dorește Teo Trandafir de la anul 2022: „ Eu sunt un om care traiește iubind și din iubit”

Prezentatoarea TV spune că nu poate să trăiască fără iubire, căci acest sentiment este cel care o încarcă de energie și o face să meargă mai departe și să treacă peste orice obstacol care îi apare în viață.

De la anul care va venir în doar câteva săptămâni, Teo Trandafir își dorește, pe lângă sănătate pentru ea și apropiații ei, liniște.

„Eu sunt un om care traiește iubind și din iubit, și îmi permit să sper că anul viitor îmi va aduce iubire liniștită și în pace. (...)

Am învățat în timp să nu judec anii, ci perioadele. Sunt doar perioade, consider că trecerea anului nu reprezintă, neapărat, o bornă kilometrică, nu putem așa. Am avut în 2021 perioade frumoase și mai puțin frumoase, ca toată lumea. În 2022 îmi doresc să fie liniște în capul meu, să înțeleg, să iert, să trec peste lucrurile care m-au nemulțumit în anii precedenți, sunt anumite lucruri care, desigur, s-au acumulat. Îmi doresc să devin un om mai bun ”, spus Teo pentru Click.ro.

Ce spune Teo Trandafir despre cea de-a treia căsătorie

Vedeta Kanal D a trecut prin două căsnicii care s-au încheiat cu divorț, dar cu toate acestea încă mai crede în instituția căsătoriei. Teo Trandafir spune că dacă va fi voința lui Dumnezeu, iar lucrurile se vor îndrepta în această direcție, atunci va îmbrăca și pentru a treia oară rochia de mireasă.

„În ecuația asta mai intervine și Dumnezeu. Nu pot să văd lucruri care nu se vor întâmpla, ca după aceea să fiu dezamăgită. Daca Dumnezeu vrea, probabil se va întâmpla”, a mai dezvăluit aceasta pentru sursa menționată mai sus.

