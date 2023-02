Teo Trandafir și Alexandra Ungureanu, momente inedite în studioul Radio Impuls, la "Bară la bară"

Teo Trandafir și Alexandra Ungureanu i-au făcut o surpriză de proporții lui Mihai Hînda de Ziua Mondială a Radioului. Cele două vedete au intrat în studioul Radio Impuls în timpul emisiunii "Bară la bară" cu un delicios tort și cu urări frumoase pentru toți cei ale căror voci ne aduc zi de zi bună dispoziție, muzică bună și informații utile pe calea undelor.

"Tu ești sărbătoritul împreună cu toți colegii tăi de la radio pe care îi felicităm indiferent de stația unde lucrează. Ne-am gândit să vă aducem tort, bucurie, dulceață și un zâmbet pe față pe care îl meritați mai mult decât oricine altcineva", a fost urarea adresată de Teo Trandafir colegilor de la Radio Impuls, dar și tuturor celor pe care nu îi vedem dar îi auzim zilnic acasă, în mașină sau la serviciu.

Radioul a fost dintotdeauna un liant între public și artiști. Teo Trandafir a intrat în casele oamenilor în primul rând ca om de radio, în 1990, când suport de stocare era banda de magnetofon și oamenii de radio erau adevărați pionieri pe care îi uneau pasiunea pentru muzică și dragostea pentru oameni. Cunoscuta prezentatoare TV și-a amintit cu drag cele mai frumoase momente pe care le-a trăit ca om de radio, mai ales că un astfel de moment a dat naștere "brandului" Teo Trandafir.

"Momentul cel mai drag din radio, pe care îl recuperez în fiecare zi, este faptul că eu am uitat într-o zi, complet, cum mă cheamă. La finalul știrilor trebuia să mă prezint Teodora Trandafir. Și eram cu o colegă, zic numele întreg al colegei și pe foaie scria T.T. In acel moment m-am intrebat <cum Dumnezeu mă cheamă?>. Noroc că ea s-a prins, a împins în buton cu degetul și a zis <Teo Trandafir, va mulțumesc pentru atenție și va doresc un weekend plăcut în continuare>. De atunci am rămas Teo Trandafir.(...) Mie toată lumea îmi spunea Teo, mă știa de Teo, eu nu răspundeam la Teodora", a rememorat cu umor cunoscuta prezentatoare a emisiunii "Teo Show".

Cu mult umor și bună dispoziție și îndrăgita artistă Alexandra Ungureanu a depănat amintiri legate de debutul său ca artist pe calea undelor.

" Cât am plâns eu la prima mea piesă! Prima, cu vocea mea, pentru că ele nu îmi aparțineau, (n.r. canta cu trupa Sistem in 2001), "Emoții". Uite, "Emoții", o piesă bună cu care să începi o carieră", a spus artista la "Bară la bară".