Teo Trandafir vorbește deschis despre prima căsătorie: "Oamenii vin în viața mea și după își găsesc rostul lor"

Teo Trandafir a fost căsătorită de două ori, însă îndragita prezentatoare și-a dorit întotdeauna discreție atunci când a fost vorba despre viața personală. Cu toate acestea, în cadrul unui interviu oferit pentru emsiunea online theXclusive, vedeta a vorbit despre prima căsătorie.

Teo Trandafir vorbește despre prima căsătorie

În anul 1990, Teo Trandafir s-a căsătorit cu pilotul Alexandru Trandafir. Cei doi s-au cunoscut, au ieșit împreună și au relizat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Au decis să se căsătorească imediat după Revoluție, iubirea dintre ei fiind una extrem de puternică.

Despre primul ei soț, în cadrul unui interviu, prezentatoarea are doar cuvinte de laudă. Căsătoria cu el a reprezentat o perioadă extrem de frumoasă, specială, în care a aflat ce înseamnă să iubești cu adevărat. Totodată, recunoaște că această decizie i-a acordat și un pic de libertate.

"Am ieșit la un suc, la două, la trei. Am devenit prieteni apropiați. Am hotărât să ne căsătorim după Revoluție, pentru că asta mi-ar fi acordat mie încă un pic de libertate. Era obraznic cu tata, respectuos, dar încerca să mă protejeze. Tata încerca să știe unde sunt și mă suna pe fix: "Da, nu știu. Înțeleg că vreți să știți unde este fiica dvs. Eu asta nu știu, pot să vă spun unde este soția mea". Mă scotea în oraș, îmi dădea suc, mă lua de la facultate când ploua", a declarat Teo Trandafir în emisiunea "În Oglindă".

Primul soț al lui Teo Trandafir lucra în domeniul aviației, fiind pilot. Din cauza locului de muncă pe care îl avea, cei doi au fost nevoiți să stea mult timp despărțiți. După șase ani, prezentatoarea și soțul ei au decis să divorțeze pe cale amiabilă.

"Meseria lui nu se putea face în București. Trebuia să plece duminică seara și venea vineri sau sâmbătă. Eu plângeam când pleca, de fiecare dată. Ne-am pus problema- hai să facem într-un fel. Oamenii vin în viața mea, stau ce stau și după își găsesc rostul lor, treaba lor. Eu nu mă pot reloca la nesfârșit. Dacă iubești cu adevărat pe cineva, îl lași să plece", a mai adăugat prezentatoarea.