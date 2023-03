Teodora Stoica a vorbit despre un moment greu din viața sa, arestarea tatălui său, Mihai Stoica: „Nu mă puteam obișnui cu ideea”. Ce decizie a luat tânăra la acea vreme

In articol:

Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, și-a reamintit de arestarea managerului general al FCSB-ului. Iată ce decizie a luat tânăra la acel moment, hotărâre pe care nu o regretă nici în prezent.

Teodora Stoica a vorbit despre arestarea tatălui său, Mihai Stoica

Teodora Stoica (28 de ani) a vorbit recent, pe TikTok, despre un moment greu din viața sa, anume arestarea tatălui său, Mihai Stoica (57 de ani), în anul 2014, în Dosarul Transferurilor.

Tânăra le-a povestit urmăritorilor săi că la acea vreme de abia începuse facultatea și a fost copleșită de situație. Mai mult, Teodora a mărturisit că sportul a ajutat-o foarte mult să se liniștească și să se obișnuiască cu ideea că tatăl ei este în închisoare: „La scurt timp după ce am început facultatea, tatăl meu a intrat la închisoare. A fost o perioadă destul de grea, nu mă așteptam să se întâmple asta, nu mă puteam obișnuit cu ideea. Atunci am descoperit sportul și cât de mult mă ajută.” , a spus Teodora Stoica, citată de digisport.ro.

Teodora Stoica [Sursa foto: instagram.com/teodorastoica]

În cadrul aceleiași dezvăluiri, fiica lui MM Stoica a povestit și ce decizie a luat la acea vreme, hotărâre pe care nu o regretă nici în prezent, mai exact să plece să studieze la Barcelona: „Nu-mi plăcea facultatea de aici, așa că, atunci când prietenul meu de la vremea respectivă s-a mutat în Barcelona, am hotărât să mă mut și eu cu el. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o, pentru că am schimbat aerul și e important să te detașezi de unele lucruri atunci când devin prea apăsătoare.”, a adăugat Teodora.

Fiica lui MM Stoica a studiat la Institutul European de Design, în Spania

Fiica lui MM Stoica le-a povestit urmăritorilor că, în Spania, a studiat la Institutul European de Design, dar și că perioada petrecută peste hotare a fost foarte frumoasă. Aceasta a revenit în România după ce Mihai Stoica a ieșit din închisoare.

„Am studiat la Institutul European de Design, am terminat Fashion Marketing and Communication. Se făcea și în spaniolă, mi se părea foarte drăguț. În copilărie, mă uitam la telenovele și am învățat spaniola.

Au fost patru ani foarte frumoși, am lucrat acolo și mergeam la plajă aproape zilnic. După ce am terminat, m-am întors în București, iar tata ieșise din închisoare, așa că voiam să recuperez timpul pierdut.”, a încheiat mărturisirea Teodora Stoica, potrivit sursei menționate mai sus.

Sursa: digisport.ro