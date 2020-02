Isteria iscată de răspândirea coronaviruslui în întreaga lume a dat prilejul adepților teoriei conspirației să lanseze tot felul de ipoteze legate de apariția acestuia. În ultimele zile, în mediul online circulă o un citat din cartea ”The Eyes of Darkness” (Ochii întunericului), scrisă în 1981 de celebrul autor Dean Koontz, în care se vorbește despre o armă bilogică numită ”Wuhan-400”, scăpată dintr-un laborator din China.

O a doua carte care vorbește despre o ”apocalipsă” provocată de ”o boală mortală” a anului 2020 este ”End of Days: Predictions and Prophecies about End of The World” (Sfârșitul zilelor: Predicții și profeții despre sfârșitul lumii), lansată în anul 2008 de Sylvia Browne, o autoare care spunea despre ea că este ”medium”.

