In articol:

FOTO: Charlize Theron are rolul principal în filmul The Old Guard, de pe Netflix, un film cu multe recenzii pe IMDb

The Old Guard, în top pe Netflix. Ce notă i-a dat IMDB

În ciuda faptului că IMDb i-a dat doar 6.8, The Old Guard este pe locul 1 în topul filmelor de pe Netflix și unul dintre cele mai căutate subiecte ale zilei.

The Old Guard, cu Charlize Theron în rolul principal, a devenit principala atracție de pe Netflix. The Old Guard (Vechea gardă) este un film care spune povestea a patru războinici nemuritori care protejează în secret omenirea. Ei vor fi vânaţi pentru abilităţile lor speciale, tocmai când descoperă un nou nemuritor.

The Old Guard este un film american de supereroi din 2020 regizat de Gina Prince-Bythewood și scris de Greg Rucka, bazat pe cartea de benzi desenate cu același nume.

FOTO: Charlize Theron are rolul principal în filmul The Old Guard, de pe Netflix

Pasiunea pentru filme a românilor s-a accentuat odată cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Chiar dacă, evident din cauza problemelor la nivel global, producțiile cinematografice au fost mai reduse ca obicei, iar unele seriale, precum Taboo și The Peaky Blinders, care aveau premiera programată pentru 2020, au fost sistate din cauza coronavirus.

Pe IMDb este un flux uriaș de recenzii în ultima perioadă, iar pasionații de filme nu ezită să își dea cu părere despre noile producții cinematografice, indiferent de platforma care le distribuie.

FOTO: Charlize Theron are rolul principal în filmul The Old Guard, de pe Netflix

Cel mai bun film nu e, însă, The Old Guard

Surprinzător, cel mai bun film al anului 2020 este considerat 1917, o dramă de război bine pusă și gândită de Sam Mendes. Topul este făcut în funcție de notele primite pe IMDb.

Nominalizat la toate premiile importante, 1917 a fost intens lăudat pentru perspectiva din care prezintă Primul Război Mondial, pentru calitatea imaginii şi modul în care a fost filmat. Este, cu siguranţă, un film de văzut şi o producţie cu puternic impact emoţional.

Martin Lawrence și Will Smith se bat cu The Old Guard

În topul celor mai bune filme de anul acesta şi a făcut loc, surprinzător sau nu, şi comedia Bad Boys for life (Băieţi răi pe viaţă). Lansată la 25 de ani de la primul film al seriei, producţia cu Martin Lawrence şi Will Smith în rol principal a fost apreciată de fanii filmelor şi ocupă locuri fruntaşe în toate topurile de pe IMDb.

Omul invizibil (The Invisible man) se regăseşte şi el în top. Filmul horror cu Elisabeth Moss în rol principal s.a bucurat de succes în rândul pasionaţilor genului şi a fost lăudat pentru perspectiva nouă din care prezintă o poveste clasică de groază.

Ce desene animate domină topul

În topul celor mai bune filme de pe anul acesta intră şi o animaţie pentru întreaga familie. Onward spune povestea a doi fraţi elfi care se duc într-o călătorie pentru a-şi salva tatăl. Animaţia s-a bucurat de mare succes în rândul tuturor categoriilor de public.

Deşi a avut parte de multe critici încă dinainte de lansare, filmul Sonic The Hedgehog (Ariciul Sonic) a reuşit, în mod surprinzătorm să impresioneze publicul. Bazat pe jocul video de mare succes cu acelaşi nume, filmul care îl are pe Jim Carrey printre protagonişti a reuşit să intre la inimila pasionaţilor de filme, iar foarte mulţi au spus că a fost mai bun decât s-au aşteptat.

Lista celor mai bune filme din 2020 rămâne deschisă, mai ales că ar trebui să aibă premiera producţii precum Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick, A Quiet Place 2, Dune sau Mulan, de la care aşteptările sunt foarte mari.