The Sun: Rusia invadează Ucraina în această noapte! Ora exactă a primelor bombardamente

Publicația britanică The Sun a relatat că Rusia intenționează să invadeze Ucraina la ora 03:00, ora Kievului, pe data de 16 februarie. Astfel, potrivit serviciilor de informații americane, atacul Moscovei va începe cu o serie de lovituri aeriene înainte ca tancurile rusești să treacă granița.

Peste 200.000 de militari ruși vor fi implicați în atacul asupra Ucrainei

Potrivit The Sun, serviciile de informații americane au transmis că probabil ora la care Rusia va ataca Ucraina va fi 3.00 dimineața, respectiv ora 4.00 ora Moscovei. De asemenea, conform presei internaționale, peste 200.000 de militari ruși vor fi implicați în atacul asupra Ucrainei.

„Serviciile de informații americane au transmis că cea mai probabilă oră pentru ordinul președintelui rus Vladimir Putin de a ataca Ucraina este 3 a.m. (4 a.m. ora Moscovei). Agențiile de informații americane cred că centrele militare și guvernamentale de control ale Kievului vor fi lovite de o serie de lovituri aeriene înainte ca tancurile rusești să treacă granița”, scrie The Sun.

Mai mult decât atât, în jur de 130.000 de soldați sunt deja în regiunile de Sud-Vest ale Federației Ruse, iar alți 40.000 de militari participă la exerciții comune pe teritoriul Republicii Belarus. Pe de altă parte, tabloidul The Sun mai crede că separatiștii pro-ruși din Donbass ar putea fi implicați în atac, numărul acestora fiind estimat la 30.000.

De asemenea, de precizat este că, președintele american Joe Biden a avertizat aliații cu privire la un atac al Rusiei asupra Ucrainei, pe data de 16 februarie.

Totodată, Washingtonul crede că Moscova va lansa o ofensivă combinată de atacuri cibernetice și tiruri cu rachete. Cu toate acestea, nu cu foarte mult timp în urmă, Bloomberg a raportat că Rusia ar putea invada Ucraina de pe data de 15 februarie.

De altfel, mai multe surse media au declarat că atacul ar putea începe cu o provocare în Donbass, mai scrie presa internațională.

